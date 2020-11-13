Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на «Оскар»

В Санкт-Петербурге разобрали мемориал «Стена памяти», посвященный погибшим от коронавируса петербургским врачам. Он располагался напротив городского комитета по здравоохранению на Малой Садовой улице. Об этом сообщает Интерфакс.

Вот и разобрали мемориал погибшим от короны медикам. На прощание прохожая рассказала нам, что это все страшилка, а люди если и умерли, то ещё в 2005 pic.twitter.com/1NJQSO38g4 — Dave Frenkel (@merr1k) November 13, 2020

Предполагается, что коллекция фотографий с места бывшего мемориала переедет в Музей политической истории России. «Сроки назвать сложно, мы пока не знаем, будем ли открыты в ближайшее время», — рассказали «Новой» в музее.

Вместо «Стены памяти» на Малой Садовой открыли новый мемориал — в одну из скамеек у набережной реки Карповки (у въезда в СПбГМУ имена академика Павлова) впаяли металлическую табличку с гравировкой.

Фото: Галина Артеменко

«Стена памяти» — стихийный мемориал, возникший в апреле 2020 года. Тогда жители города начали размещать на строительном заборе фотографии медиков, умерших в период борьбы с пандемией COVID-19, и приносить туда цветы и свечи.

В октябре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что переносить народный мемориал не будут до открытия памятника. Тогда Беглов также уверял, что в медицинских учреждениях появятся мемориальные доски медикам и сотрудникам, погибшим в период борьбы с пандемией.

Ранее, в сентября, после выхода спецвыпуска «Новой газеты» о том, как государство «сэкономило» 1,7 миллиарда рублей на выплатах семьям погибших медиков, Минздрав увеличил статистику по количеству погибших от COVID-19 врачей — тогда «Новой газете» сообщили, что всего по состоянию на 23 сентября страховые выплаты получили родственники 258 медработников, умерших в связи с коронавирусом.