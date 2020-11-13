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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
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№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на «Оскар»
Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули от России на премию «Оскар». Об этом сообщил ТАСС председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
«Дорогие товарищи!» будут представлены в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В картине рассказывается о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, засекреченном во времена СССР. Главная героиня картины Людмила становится свидетелем произошедшего, во время расстрела пропадает ее дочь. До этого женщина была убежденной коммунисткой, но расстрел демонстрации переворачивает ее мировоззрение.
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля, а также Кончаловский был награжден за лучшую режиссуру на фестивале в Чикаго. В широкий прокат в России картина вышла 12 ноября.
В прошлом году премию как лучший фильм на иностранном языке получила южнокорейская картина «Паразиты». От России тогда выдвигали фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
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В Петербурге разобрали «Стену памяти», посвященную погибшим от COVID-19 медикам
Елизавета Антоноваспециально для «Новой»
В Санкт-Петербурге разобрали мемориал «Стена памяти», посвященный погибшим от коронавируса петербургским врачам. Он располагался напротив городского комитета по здравоохранению на Малой Садовой улице. Об этом сообщает Интерфакс.
Вот и разобрали мемориал погибшим от короны медикам. На прощание прохожая рассказала нам, что это все страшилка, а люди если и умерли, то ещё в 2005 pic.twitter.com/1NJQSO38g4— Dave Frenkel (@merr1k) November 13, 2020
Предполагается, что коллекция фотографий с места бывшего мемориала переедет в Музей политической истории России. «Сроки назвать сложно, мы пока не знаем, будем ли открыты в ближайшее время», — рассказали «Новой» в музее.
Вместо «Стены памяти» на Малой Садовой открыли новый мемориал — в одну из скамеек у набережной реки Карповки (у въезда в СПбГМУ имена академика Павлова) впаяли металлическую табличку с гравировкой.
«Стена памяти» — стихийный мемориал, возникший в апреле 2020 года. Тогда жители города начали размещать на строительном заборе фотографии медиков, умерших в период борьбы с пандемией COVID-19, и приносить туда цветы и свечи.
В октябре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что переносить народный мемориал не будут до открытия памятника. Тогда Беглов также уверял, что в медицинских учреждениях появятся мемориальные доски медикам и сотрудникам, погибшим в период борьбы с пандемией.
Ранее, в сентября, после выхода спецвыпуска «Новой газеты» о том, как государство «сэкономило» 1,7 миллиарда рублей на выплатах семьям погибших медиков, Минздрав увеличил статистику по количеству погибших от COVID-19 врачей — тогда «Новой газете» сообщили, что всего по состоянию на 23 сентября страховые выплаты получили родственники 258 медработников, умерших в связи с коронавирусом.