Минцифры предложило ввести новые меры поддержки IT-отрасли. Они могут привести к снижению доходов бюджета

Министерство цифрового развития внесло предложение по новому пакету мер поддержки IT-отрасли, в который входит снижение налогов и другие льготы. Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центральный банк уже раскритиковали предложение из-за потенциального сокращения доходной части бюджета, передает «Коммерсант».

К предложенным мерам относятся отмена валютного контроля для облегчения доступа российских разработчиков игр на китайский рынок, создание российского магазина приложений для игр, а также снижение ставки НДС до 10% на подписку на онлайн-кинотеатры.

«Они [меры] позиционируются не очень правильно как пакет мер поддержки всей IT-отрасли. В реальности ключевые моменты, которые я вижу в этом пакете, — это льготы для игровой индустрии, соцсетей, онлайн-кинотеатров и создание российского магазина приложений для игр», — прокомментировал руководитель IP/IT-практики юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк.

При этом, по его словам, становится понятно, что это все рассчитано на поддержку только самых крупных игроков рынка, таких как Mail.ru Group, Rambler Group, «Сбер» и «Яндекс», которые либо уже являются владельцами соответствующих сервисов, либо будут их разрабатывать.

Помимо этого, министерство предложило ввести вычет НДС при лицензировании программного обеспечения (ПО) иностранными пользователями («налог на Google») в случае, если оно включено в реестр отечественного ПО.

Третьяк также отметил, что этот пакет противоречит антикризисной политике государства — вместо того, чтобы повышать доходность бюджета за счет увеличения налогов, здесь скорее планируются некие льготы.

«Как у нас замечают многие экономисты, государство очень не торопится распечатывать Фонд национального благосостояния, но постепенно повышает налоги в других сферах. Поэтому, возможно, меры, касающиеся налогов, и буду приняты, но в другом виде. Можно даже сказать, что это несколько несвоевременные льготы», — добавил он.

Проект пакета новых мер поддержки IT-отрасли вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил министерству предоставить до 20 ноября. По информации «Коммерсанта», в него вошли 88 мер по 12 сегментам рынка.