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№ 125 от 13 ноября 2020

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ЕС пригрозил Беларуси новыми санкциями после смерти избитого на «Площади перемен» минчанина

Общество5

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Евросоюз может ввести новые санкции против Беларуси из-за смерти минчанина Романа Бондаренко после избиения людьми в масках на «Площади перемен». Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. 

«ЕС продолжает решительно осуждать насилие белорусских властей против протестующих, лиц, которые участвуют в движении за демократию, независимых СМИ, представителей гражданского общества или обычных белорусских граждан», — сказал он (цитата по РИА Новости). Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС отметил, что санкции уже введены против 55 лиц, ответственных за применение насилия к протестующим в Беларуси. 

Бондаренко избили на «Площади перемен» неизвестные в масках вечером 11 ноября. Конфликт, предположительно, произошел из-за красно-белых ленточек, которые приехавшие хотели снять. Мужчину задержали и доставили в отдел милиции, откуда госпитализировали. Он умер в реанимации накануне, почтить его память на «Площадь перемен» пришли тысячи человек. 

В МВД утверждали, что в конфликте с Бондаренко участвовали «неравнодушные граждане», а милиция приехала на место драки позже и вызвала ему скорую помощь. При этом в сообщении не указано, что мужчину госпитализировали из отдела.

СК сегодня утром заявил, что милиционеры обнаружили Бондаренко с «признаками алкогольного опьянения». При этом врач больницы сообщил, что «у Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли».

Теги:
em, санкции, беларусь, евросоюз
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