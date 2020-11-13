ЕС пригрозил Беларуси новыми санкциями после смерти избитого на «Площади перемен» минчанина

Евросоюз может ввести новые санкции против Беларуси из-за смерти минчанина Романа Бондаренко после избиения людьми в масках на «Площади перемен». Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«ЕС продолжает решительно осуждать насилие белорусских властей против протестующих, лиц, которые участвуют в движении за демократию, независимых СМИ, представителей гражданского общества или обычных белорусских граждан», — сказал он (цитата по РИА Новости). Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС отметил, что санкции уже введены против 55 лиц, ответственных за применение насилия к протестующим в Беларуси.

Бондаренко избили на «Площади перемен» неизвестные в масках вечером 11 ноября. Конфликт, предположительно, произошел из-за красно-белых ленточек, которые приехавшие хотели снять. Мужчину задержали и доставили в отдел милиции, откуда госпитализировали. Он умер в реанимации накануне, почтить его память на «Площадь перемен» пришли тысячи человек.

В МВД утверждали, что в конфликте с Бондаренко участвовали «неравнодушные граждане», а милиция приехала на место драки позже и вызвала ему скорую помощь. При этом в сообщении не указано, что мужчину госпитализировали из отдела.

СК сегодня утром заявил, что милиционеры обнаружили Бондаренко с «признаками алкогольного опьянения». При этом врач больницы сообщил, что «у Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли».