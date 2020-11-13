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№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
Роскомнадзор посоветовал российским СМИ пользоваться отечественными видеохостингами вместо YouTube
Роскомнадзор советует российским журналистам использовать отечественные видеохостинги вместе YouTube из-за «ограничений». Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Участились случаи применения администрацией видеохостинга YouTube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», — заявили в Роскомнадзоре.
По мнению ведомства, лучше пользоваться российскими платформами «для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту». Роскомнадзор добавил, что у них есть развитые распределенные сети доставки контента.
Ранее YouTube ограничивал доступ к различным материалам российских провластных СМИ и журналистов, в среди них — стрим на канале Соловьев Live «Битва за Белоруссию», а также аккаунт издания «Царьград». Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявлял, что это можно расценивать как цензуру.
Теги:youtube, роскомнадзор, em
Жители переходящих Азербайджану районов Карабаха подожгли свои дома
В ряде районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые должны перейти Азербайджану в соответсвии с трехсторонним заявлением Армении, Азербайджана и России, жители подожгли свои дома. Об этом сообщает «Би-би-си».
Корреспонденты «Би-би-си» рассказали, что по дороге от Кельбаджарского района до армянского города Варденис в четверг вечером стояла очередь из сотен машин. По данным информационной службы, жители районов, окружающих Нагорный Карабах, массово уезжали оттуда, забирая вещи и домашний скот. Некоторые из них поджигали свои дома.
В социальных сетях появились видеозаписи и фотоматериалы, на которых видно, как люди сжигают дома предположительно в Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах.
Ранее в регион прибыли российские миротворцы в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами России Владимиром Путиным, Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. На территории Азербайджана также будет создан российско-турецкий центр по урегулированию карабахского конфликта, но, как отмечала представитель МИД России Мария Захарова, он не станет частью миротворческой миссии.
Согласно соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Пашинян, однако, говорил, что подписание заявления не поражение для армянской стороны. При этом после того, как он объявил о договоренностях, в Ереване вспыхнули акции протеста, участники которых требуют его отставки и аннулирования заявления.