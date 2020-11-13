Роскомнадзор посоветовал российским СМИ пользоваться отечественными видеохостингами вместо YouTube

Роскомнадзор советует российским журналистам использовать отечественные видеохостинги вместе YouTube из-за «ограничений». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Участились случаи применения администрацией видеохостинга YouTube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», — заявили в Роскомнадзоре.

По мнению ведомства, лучше пользоваться российскими платформами «для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту». Роскомнадзор добавил, что у них есть развитые распределенные сети доставки контента.

Ранее YouTube ограничивал доступ к различным материалам российских провластных СМИ и журналистов, в среди них — стрим на канале Соловьев Live «Битва за Белоруссию», а также аккаунт издания «Царьград». Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявлял, что это можно расценивать как цензуру.