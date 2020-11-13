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№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
Жители переходящих Азербайджану районов Карабаха подожгли свои дома
В ряде районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые должны перейти Азербайджану в соответсвии с трехсторонним заявлением Армении, Азербайджана и России, жители подожгли свои дома. Об этом сообщает «Би-би-си».
Корреспонденты «Би-би-си» рассказали, что по дороге от Кельбаджарского района до армянского города Варденис в четверг вечером стояла очередь из сотен машин. По данным информационной службы, жители районов, окружающих Нагорный Карабах, массово уезжали оттуда, забирая вещи и домашний скот. Некоторые из них поджигали свои дома.
В социальных сетях появились видеозаписи и фотоматериалы, на которых видно, как люди сжигают дома предположительно в Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах.
Ранее в регион прибыли российские миротворцы в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами России Владимиром Путиным, Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. На территории Азербайджана также будет создан российско-турецкий центр по урегулированию карабахского конфликта, но, как отмечала представитель МИД России Мария Захарова, он не станет частью миротворческой миссии.
Согласно соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Пашинян, однако, говорил, что подписание заявления не поражение для армянской стороны. При этом после того, как он объявил о договоренностях, в Ереване вспыхнули акции протеста, участники которых требуют его отставки и аннулирования заявления.
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