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№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
Роскомнадзор завел канал в Telegram. Ведомство пыталось заблокировать мессенджер больше двух лет
Роскомнадзор завел свой канал в мессенджере Telegram, который безуспешно пытался заблокировать в течение более двух лет. Об этом ведомство сообщило в твиттере.
Первое сообщение появилось в канале 29 октября. При этом раньше Роскомнадзор не афишировал его создание.
Блокировка Telegram в России продолжалась с апреля 2018 года по июнь 2020-го. Роскомнадзор объяснял это отказом мессенджера от предоставления ФСБ ключей дешифровки сообщений. При этом у многих пользователей в России Telegram работал, а вместо мессенджера Роскомнадзор блокировал другие IP-адреса. Российские медиаисследователи из Mediascope отмечали, что мессенджер оставался в тройке самых популярных.
В качестве причины разблокировки Минкомсвязи называло невозможность блокировки Telegram. Министерство также отметило, что создатели мессенджера активно сотрудничают в областях борьбы с терроризмом и распространением наркотиков.
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