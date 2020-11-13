Роскомнадзор завел канал в Telegram. Ведомство пыталось заблокировать мессенджер больше двух лет

Роскомнадзор завел свой канал в мессенджере Telegram, который безуспешно пытался заблокировать в течение более двух лет. Об этом ведомство сообщило в твиттере.

Первое сообщение появилось в канале 29 октября. При этом раньше Роскомнадзор не афишировал его создание.

Блокировка Telegram в России продолжалась с апреля 2018 года по июнь 2020-го. Роскомнадзор объяснял это отказом мессенджера от предоставления ФСБ ключей дешифровки сообщений. При этом у многих пользователей в России Telegram работал, а вместо мессенджера Роскомнадзор блокировал другие IP-адреса. Российские медиаисследователи из Mediascope отмечали, что мессенджер оставался в тройке самых популярных.

В качестве причины разблокировки Минкомсвязи называло невозможность блокировки Telegram. Министерство также отметило, что создатели мессенджера активно сотрудничают в областях борьбы с терроризмом и распространением наркотиков.