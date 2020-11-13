Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

письмо

«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 125 от 13 ноября 2020

Читать номер

Роскомнадзор завел канал в Telegram. Ведомство пыталось заблокировать мессенджер больше двух лет

Общество936

936
 

Роскомнадзор завел свой канал в мессенджере Telegram, который безуспешно пытался заблокировать в течение более двух лет. Об этом ведомство сообщило в твиттере.

Первое сообщение появилось в канале 29 октября. При этом раньше Роскомнадзор не афишировал его создание.

Блокировка Telegram в России продолжалась с апреля 2018 года по июнь 2020-го. Роскомнадзор объяснял это отказом мессенджера от предоставления ФСБ ключей дешифровки сообщений. При этом у многих пользователей в России Telegram работал, а вместо мессенджера Роскомнадзор блокировал другие IP-адреса. Российские медиаисследователи из Mediascope отмечали, что мессенджер оставался в тройке самых популярных.

В качестве причины разблокировки Минкомсвязи называло невозможность блокировки Telegram. Министерство также отметило, что создатели мессенджера активно сотрудничают в областях борьбы с терроризмом и распространением наркотиков.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
telegram, роскомнадзор, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera