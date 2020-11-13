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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*

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№ 125 от 13 ноября 2020

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В Красноярском крае не стали возбуждать дело о нападении на лагерь активистов

Общество23

Мария ЕфимоваКорреспондент

23
 

В МВД по Емельяновскому району Красноярского края отказались возбуждать уголовное дело после нападения на лагерь активистов «Крест Каппеля 2020». Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Илюшкин.

Свой отказ полиция мотивировала тем, что «не установлена причина возгорания дома». «Мы не знаем, о чем речь и что это может значить вообще», — отметил Илюшкин, добавив, что активисты обжалуют решение полиции об отказе в возбуждении дела.

Согласно постановлению (имеется в распоряжении «Новой») эксперты установили, что нападавшие повредили имущество стоимостью 207 тысяч рублей. «В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления», — также отмечается в документе.

Нападение на лагерь произошло в сентябре. Марьясов рассказывал, что неизвестные в балаклавах повалили активистов и избили их. У одной девушки была разбита голова.

«Крест Капелля 2020» — турпоход у берегов реки Енисей, во время которого проводить лекции на различные социальные и политические темы. В нем принимали участие активисты «Гражданского общества», Либертарианской партии, «Весны» и других организаций.

Теги:
em, полиция, уголовное дело, красноярский край

Роскомнадзор завел канал в Telegram. Ведомство пыталось заблокировать мессенджер больше двух лет

Общество201

201
 

Роскомнадзор завел свой канал в мессенджере Telegram, который безуспешно пытался заблокировать в течение более двух лет. Об этом ведомство сообщило в твиттере.

Первое сообщение появилось в канале 29 октября. При этом раньше Роскомнадзор не афишировал его создание. 

Блокировка Telegram в России продолжалась с апреля 2018 года по июнь 2020-го. Роскомнадзор объяснял это отказом мессенджера от предоставления ФСБ ключей дешифровки сообщений. При этом у многих пользователей в России Telegram работал. Российские медиаисследователи из Mediascope отмечали, что мессенджер оставался в тройке самых популярных. 

В качестве причины разблокировки Минкомсвязи называло невозможность блокировки Telegram. Министерство также отметило, что создатели мессенджера активно сотрудничают в областях борьбы с терроризмом и распространением наркотиков. 

Теги:
telegram, роскомнадзор, em
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