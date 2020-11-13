В Красноярском крае не стали возбуждать дело о нападении на лагерь активистов

В МВД по Емельяновскому району Красноярского края отказались возбуждать уголовное дело после нападения на лагерь активистов «Крест Каппеля 2020». Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Илюшкин.

Свой отказ полиция мотивировала тем, что «не установлена причина возгорания дома». «Мы не знаем, о чем речь и что это может значить вообще», — отметил Илюшкин, добавив, что активисты обжалуют решение полиции об отказе в возбуждении дела.

Согласно постановлению (имеется в распоряжении «Новой») эксперты установили, что нападавшие повредили имущество стоимостью 207 тысяч рублей. «В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления», — также отмечается в документе.

Нападение на лагерь произошло в сентябре. Марьясов рассказывал, что неизвестные в балаклавах повалили активистов и избили их. У одной девушки была разбита голова.

«Крест Капелля 2020» — турпоход у берегов реки Енисей, во время которого проводить лекции на различные социальные и политические темы. В нем принимали участие активисты «Гражданского общества», Либертарианской партии, «Весны» и других организаций.