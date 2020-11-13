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№ 125 от 13 ноября 2020

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Тысячи жителей Беларуси почтили память минчанина, умершего после избиения на «Площади перемен»

Общество31

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Тысячи жителей Беларуси накануне вечером пришли почтить память Романа Бондаренко, который скончался в больнице после избиения людьми в масках на «Площади перемен». Об этом сообщает Tut.by. 

Жители Минска начали подходить на «Площадь перемен» после 19:00, чтобы поддержать Бондаренко. Он находился в тяжелом состоянии в больнице. О смерти мужчины стало известно в 20:00. 

Люди стали выстраиваться в очередь за цветами. Белорусы, желающие почтить память Бондаренко, продолжали подходить на «Площадь перемен», около 22:00 там собрались уже около тысячи человек. 

Подходящие на площадь люди сообщали о «примечательных микроавтобусах» недалеко от площади. Один из них, в котором были неизвестные в масках, пытался подъехать ближе к «Площади перемен», но находившиеся рядом автомобили заблокировали дорогу.

Фото: Tut.by

Бондаренко неизвестные избили вечером 11 ноября на «площади Перемен». Как рассказывал Tut.by, конфликт, предположительно, произошел из-за красно-белых ленточек, которые приехавшие хотели снять. Бондаренко задержали и привезли в отдел милиции, а оттуда доставили в больницу. 

В МВД утверждали, что в конфликте с Бондаренко участвовали «неравнодушные граждане», а милиция приехала на место драки позже и вызвала ему скорую помощь. При этом в сообщении не указано, что мужчину госпитализировали из отдела.

СК сегодня утром заявил, что милиционеры обнаружили Бондаренко с «признаками алкогольного опьянения». При этом врач больницы, имя которого не называется, сообщил, что «у Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли».

Теги:
em, минск, беларусь
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