В России выявили рекордные 21 983 новых случая заражения COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 21 983 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 12 ноября, за сутки зафиксировали 21 608 новых случаев заражения.

По последний данным, за сутки от коронавируса умерли 411 человек. Третий день подряд в стране фиксируют более 400 летальных исходов от COVID-19. Всего за все время пандемии скончались 32 443 человека.

В Москве за последние сутки выявили 5974 заболевших, в Санкт-Петербурге — 1756. В Московской области зафиксировали 760 случаев заражения COVID-19, в Нижегородской области — 433.

Предыдущий рекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом установили 9 ноября — тогда сообщалось о 21 798 новых случаев с начала пандемии.

Ранее власти Москвы ввели дополнительные ограничительные меры из-за роста распространения коронавирусной инфекции. До 15 января они запретили работу клубов, баров и заведений общепита с 23:00 до 06:00, а студентов столичных колледжей и вузов отправили на дистанционное обучение.

Также мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что «через две-три недели» в столице могут ввести дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19.