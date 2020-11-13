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№ 125 от 13 ноября 2020

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РФПИ договорился с Южной Кореей о производстве 150 млн доз «Спутник V»

Общество61

61
 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская компания GL Rapha договорились о совместном производстве более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Центра Гамалеи, который информирует о последних данных по вакцине.

На сайте указано, что стороны договорились о производстве более 150 млн доз российской вакцины в год на территории Южной Кореи. Запуск производства запланировали на декабрь текущего года, а начало поставок вакцины на экспорт ожидают в январе 2021 года.  

Ранее в РФПИ заявили, что эффективность вакцины «Спутник V» составила 92%. Это оценивалось по результатам обследований более 16 тыс. добровольцев.

Сейчас клинические испытания вакцины проходят в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах. После завершения III фазы клинических испытаний НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи предоставит доступ к отчету о клинических испытаниях. 

При этом в Алтайском крае тесты на коронавирус у троих медиков, получивших российскую вакцину «Спутник V», оказались положительными. В управлении печати и массовых коммуникаций региона ответили, что иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, «вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел».

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот. Второй зарегистрированной вакциной стала «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».

Об эффективности своей вакцины также заявили немецкая компания Biontech и американский концерн Pfizer. Она показала хорошие результаты в 90% случаях, ее планируют зарегистрировать в ноябре.

Теги:
sf, коронавирус, вакцина
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