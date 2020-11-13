Мэра Томска задержали по подозрению в превышении полномочий

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что Кляйна подозревают в превышении полномочий (часть 2 статьи 286 УК).

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра. По предварительным данным следствия, Кляйн участвовал в махинациях с земельными участками в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой он является. В СК также сообщили о проведении обысков по месту жительства подозреваемого, в администрации города и служебных помещениях «Томского пива».

61-летний Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого он возглавлял компанию «Томское пиво», которая является одним из крупнейших предприятий в регионе.

В марте 2019 года суд поместил под домашний арест заместителя мэра Томска Анну Подгорную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Ей предъявили обвинение в том, что она организовала проведение газопровода через земли особо охраняемой природной территории к своему дому в поселке Радиоцентр на южной окраине Томска. Здание, по данным следствия, было оформлено на ее мать и не было задекларировано чиновницей.