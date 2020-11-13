Что произошло за ночь 13 ноября. Коротко

Суд в Пенсильвании постановил не учитывать при подсчетах часть бюллетеней, отправленных по почте. Таким образом, суд удовлетворил иск предвыборного штаба действующего президента Дональда Трампа и признал незаконным решение госсекретаря штата Кэти Боквар продлить крайний срок для подтверждения подлинности голосов избирателей с 9 до 12 ноября. В штате лидирует кандидат от демократов Джо Байден — у него 49,8% голосов, у Дональда Трампа — 49,0%.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Правительство Эстонии объявило о вводе дополнительных ограничительных мер из-за распространения COVID-19. С 16 ноября бары, кафе, рестораны и развлекательные заведения будут работать до полуночи, продавать еду на вынос при этом не запрещается. Кроме того, в заведениях можно будет собираться группами только до десяти человек.

В Москве за сутки умер 71 пациент с подтвержденным COVID-19. Общее число жертв коронавируса в столице достигло 7643. Всего с начала пандемии коронавируса в мире, согласно статистике университета Джонса Хопкинса, заразились более 52 млн человек.