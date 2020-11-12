Крупнейший в мире производитель меха норок Kopenhagen Fur объявил о ликвидации из-за уничтожения зверьков в Дании

Датская компания Kopenhagen Fur, занимающая 40% мирового рынка норкового меха, прекратит существование в ближайшие 2-3 года, сказано в сообщении акционерного общества.

Индустрия меха не сможет существовать в королевстве после решения властей истребить популяцию норок из-за мутировавшего в зверьках коронавируса.

«Распоряжение правительства от 4 ноября об уничтожении всех датских норок никак не скажется на грядущем сезоне продаж. <...> К сожалению, потеря датской индустрии норкового меха означает, что исчезнут и наши владельцы (основные акционеры Kopenhagen Fur это датские фермеры — ред.).

Администрация приняла решение ликвидировать компанию и провести контролируемое закрытие в течение следующих 2-3 лет», — заявляется в пресс-релизе.

В ближайшее производители ожидают получить 5-6 млн шкурок, содранных с убитых в ходе операции по истреблению здоровых норок. На данный момент Kopenhagen Fur располагает еще шестью миллионами датских и неназванным количеством иностранных шкурок и ожидает, что сможет нормально функционировать весь 2021 год.

«Сегодня сообщил более чем 300 сотрудников, что мы закрываемся», — сказал CEO компании Йеспер Кристенсен. В 2022 и 2023 году компания также надеется провести аукционы.

4 ноября, члены кабмина Дании объявили на пресс-конференции о распоряжении убить всех норок — от 12 до 17 миллионов особей на 1100 зоофермах королевства. Животные передают людям мутировавший коронавирус Cluster 5, который отличается пониженной восприимчивостью к вакцинам из-за изменений в «спайк»-протеинах.

Власти привлекли к уничтожению норок полицию и армию, а также обратились к фермерам с рекомендацией самим умерщвлять зверьков. К 9 ноября в стране убили уже около 2,5 млн норок, свидетельствуют данные управления по продовольствию. Некоторые фермеры также сообщают, что уничтожили десятки тысяч особей собственноручно.

Точное количество забитых зверьков неизвестно. На опубликованных снимках можно увидеть, что военнослужащие сбрасывают во рвы уже освежеванные тушки норок.

Фото: EPA

10 ноября фолькетинг (парламент Дании) заявил, что правительство превысило полномочия, распорядившись полность истребить популяцию норок в королевстве. Этот факт признали премьер-министр и министр по вопросам продовольствия.

По действующему закону кабмин может требовать от владельцев ферм убить животное, только если оно заражено или находится в радиусе 7,8 км от зараженных особей. Чтобы истребить всех норок в стране, независимо от состояния их здоровья, правительство должно было предложить законопроект парламенту. Министр по вопросам продовольствия Могенс Йенсен мотивировал решение не консультироваться с депутатами тем, что распространение мутации «норкового» коронавируса грозило новой пандемией с центром в Дании и требовало быстрой реакции.

Сейчас проект закона ожидает слушаний в фолькетинге, а действие приказа убить всех норок приостановлено. Тепреь министры предлагают не только истребить популяцию животных в королевстве, но и запретить фермерам разводить норок вплоть до 2022 года.

Крупнейшая оппозиционная фракция в парламенте — Венстре — выразила готовность обеспечить правительству большинство в принятии закона об истреблении норок только в том случае, если кабмин гарантирует компенсации для фермеров. Для одобрения закона требуются голоса 2/3 парламента. Отдельные фракции требуют отставки министра Йенсена и расследования в отношении кабмина и премьера Метте Фредериксен.

Дания более 90 лет занимается производством норкового меха и в данный момент остается глобальным лидером в индустрии — ежегодно продажа меха и изделий из него приносит стране по 0,5 млрд евро, а предприятия страны занимают 40% мирового рынка.

Институт SSI сообщил в четверг, что с лета в стране зафиксированы 214 случаев передачи новых типов коронавируса от норок людям. Пять новых штаммов получили название Cluster. При этом опасения у специалистов вызывает лишь последний, пятый Cluster — им заразились 12 человек.

Из-за этого Британия закрыла границу для датчан, а власти Дании полностью изолировали регион Северная Ютландия с населением около 600 тысяч человек — эпицентр распространения «норкового» COVID-19. В семи коммунах на полуострове введен карантин и оставлено движение общественного транспорта. Также на полуострове началось массовое тестирование населения.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новые мутации коронавируса обнаружены у норок еще в пяти странах — это Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США. О случаях передачи вируса от животных людям в этих странах на данный момент ничего не известно.