СМИ: Неизвестный открыл стрельбу в швейцарском Биле. Два человека ранены

Неизвестный открыл стрельбу в городе Биль (кантон Берн, Швейцария), сообщает издание Blick со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 18:00 в четверг (20:00 мск). По свидетельствам очевидцев, два человека ранены и «лежат на земле». Полиция не комментирует эти сведения.

Правоохранители оцепили место происшествия и проводят спецоперацию. Мотивы преступника неизвестны.

Как сообщили Blick в полиции, в среду правоохранители нашли тело мужчины в одной из квартир в коммуне Ленгнау и задержали в четверг в Биле человека по подозрению в совершении преступления.

«В ходе расследования был задержан мужчина в Биле. И после этого [полиции] пришлось применить табельное оружие», — рассказали в полиции кантона.