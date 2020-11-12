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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
СМИ: Неизвестный открыл стрельбу в швейцарском Биле. Два человека ранены
Неизвестный открыл стрельбу в городе Биль (кантон Берн, Швейцария), сообщает издание Blick со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 18:00 в четверг (20:00 мск). По свидетельствам очевидцев, два человека ранены и «лежат на земле». Полиция не комментирует эти сведения.
Правоохранители оцепили место происшествия и проводят спецоперацию. Мотивы преступника неизвестны.
Как сообщили Blick в полиции, в среду правоохранители нашли тело мужчины в одной из квартир в коммуне Ленгнау и задержали в четверг в Биле человека по подозрению в совершении преступления.
«В ходе расследования был задержан мужчина в Биле. И после этого [полиции] пришлось применить табельное оружие», — рассказали в полиции кантона.
СМИ: сотрудника «Аэрофлота» заподозрили в передаче секретных данных Великобритании
Представителя «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина, арестованного по делу о госизмене (ст. 275 УК), заподозрили в передаче секретной информации разведке Великобритании. Об этом сообщили источник ТАСС.
Собеседник РБК, близкий к Росавиации, подтвердил, что Федоткин задержан. Он, как и собеседник издания в «Аэрофлоте», сообщил, что 11 ноября в центральный офис компании в Москве пришли сотрудники ОМОН и ФСБ. Характер следственных действий не уточняется.
Источник агентства заявил, что доступа к гостайне у Федоткина не было. «Вину он не признает. Обвинение сотруднику "Аэрофлота" до сих пор не предъявлено», — сказал он.
Лефортовский суд Москвы арестовал Дмитрия Федоткина накануне. Как отмечал «Интерфакс», информация об арестованном и фабулу расследования засекретили.