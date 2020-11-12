СМИ: сотрудника «Аэрофлота» заподозрили в передаче секретных данных Великобритании

В Санкт-Петербурге сотрудники Роспотребнадзора и полиции пришли на открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» и сорвали его. Об этом «Новой газете» сообщила участница Pussy Riot Мария Алехина.

Полиция у пространства «Пальма». Фото: Ренат Давлетгильдеев

По ее словам, сотрудники Роспотребнадзора пришли по заявлению депутата Госдумы Виталия Милонова. Вместе с ними и полицейскими на открытие фестиваля пришли и провокаторы.

Пресс-секретарь фестиваля Алина Пчелинцева уточнила «Медиазоне», что Роспотребнадзор мог проверить площадку «Пальма», где должно было состояться открытие на соблюдение мер по противодействию COVID-19. Однако силовики заблокировали вход в пространство и фойе кинопоказа «без всяких оснований и пояснений».

«В дальнейшем один сотрудников полиции ворвался в кинозал и с применением силы и грубой лексики потребовал у всех посетителей срочно покинуть помещение», — отметила Пчелинцева. Она добавила, что документов для проведения проверки у силовиков не было, а организаторам не дали протокол.

Один из членов жюри фестиваля, журналист Ренат Давлетгильдеев отметил, что меры предосторожности по предотвращению распространения COVID-19 соблюдались. Однако пришедшие силовики и сотрудники Роспотребнадзора «по формальным признакам придрались — к техническому обеспечению».

Фестиваль «Бок о бок» был основан в Петербурге в 2007 году. На его сайте отмечается, что несмотря на давление, организаторы и участники выступают «за права человека и становление открытого к разнообразию общества, которое уважает и защищает сексуальные и гендерные меньшинства, свободы и выбор человека».