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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*

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№ 124 от 11 ноября 2020

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СМИ: сотрудника «Аэрофлота» заподозрили в передаче секретных данных Великобритании

Общество3

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Представителя «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина, арестованного по делу о госизмене (ст. 275 УК), заподозрили в передаче секретной информации разведке Великобритании. Об этом сообщили источник ТАСС. 

Собеседник РБК, близкий к Росавиации, подтвердил, что Федоткин задержан. Он, как и собеседник издания в «Аэрофлоте», сообщил, что 11 ноября в центральный офис компании в Москве пришли сотрудники ОМОН и ФСБ. Характер следственных действий не уточняется. 

Источник агентства заявил, что доступа к гостайне у Федоткина не было. «Вину он не признает. Обвинение сотруднику "Аэрофлота" до сих пор не предъявлено», — сказал он. 

Лефортовский суд Москвы арестовал Дмитрия Федоткина накануне. Как отмечал «Интерфакс», информация об арестованном и фабулу расследования засекретили. 

Теги:
арест, em, аэрофлот, госизмена

В Петербурге полиция и Роспотребнадзор сорвали открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»

Общество151

Мария ЕфимоваКорреспондент

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В Санкт-Петербурге сотрудники Роспотребнадзора и полиции пришли на открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» и сорвали его. Об этом «Новой газете» сообщила участница Pussy Riot Мария Алехина. 

Полиция у пространства «Пальма». Фото: Ренат Давлетгильдеев

По ее словам, сотрудники Роспотребнадзора пришли по заявлению депутата Госдумы Виталия Милонова. Вместе с ними и полицейскими на открытие фестиваля пришли и провокаторы. 

Пресс-секретарь фестиваля Алина Пчелинцева уточнила «Медиазоне», что Роспотребнадзор мог проверить площадку «Пальма», где должно было состояться открытие на соблюдение мер по противодействию COVID-19. Однако силовики заблокировали вход в пространство и фойе кинопоказа «без всяких оснований и пояснений».

«В дальнейшем один сотрудников полиции ворвался в кинозал и с применением силы и грубой лексики потребовал у всех посетителей срочно покинуть помещение», — отметила Пчелинцева. Она добавила, что документов для проведения проверки у силовиков не было, а организаторам не дали протокол. 

Один из членов жюри фестиваля, журналист Ренат Давлетгильдеев отметил, что меры предосторожности по предотвращению распространения COVID-19 соблюдались. Однако пришедшие силовики и сотрудники Роспотребнадзора «по формальным признакам придрались — к техническому обеспечению». 

Фестиваль «Бок о бок» был основан в Петербурге в 2007 году. На его сайте отмечается, что несмотря на давление, организаторы и участники выступают «за права человека и становление открытого к разнообразию общества, которое уважает и защищает сексуальные и гендерные меньшинства, свободы и выбор человека». 

Теги:
фестивали, петербург, полиция, лгбт
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