Россотрудничество отказалось поддерживать «Тотальный диктант». Чиновникам не понравился автор диктанта Дмитрий Глуховский

Россотрудничество не будет предоставлять акции «Тотальный диктант» свои площадки за рубежом, написал в своем телеграм-канале глава агентства Евгений Примаков.

Он не уточнил конкретные причины отказа, лишь назвав их «вескими». «Проект «Тотальный диктант» хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для агентства», — добавил Примаков.

Глава Россотрудничества выразил свою позицию на следующий день после того, как организаторы диктанта объявили, что его автором в 2021 году станет писатель Дмитрий Глуховский.

В фонде «Тотальный диктант» считают, что агентство не хочет помогать проекту именно из-за выбора Глуховского. «Проект был и остается вне политики — это наш основной принцип. Среди авторов «Тотального диктанта» были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России», — заявила глава фонда Ольга Ребковец.

Россотрудничество участвует в организации «Тотального диктанта» с 2012 года и проводит акцию в разных точках планеты. В этом году, например, диктант прошел в 69 странах мира.