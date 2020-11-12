Власти Франции продлили карантин до 1 декабря

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил в четверг о продлении карантина в стране «минимум еще на две недели». Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Перед выступлением премьера власти не исключали варианта продления карантина до нового года. 1 декабря — дата, которую президент республики Эмманюэль Макрон изначально называл как минимально желаемую.

Кастекс рассказал, что за последний месяц в стране от коронавируса умерли 10500 человек, общее число жертв пандемии превысило 42500. При интенсивном тестировании, Франция занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса.

«Вторая волна чрезвычайно мощная», — отметил премьер. 40% людей, попавших в реанимации — младше 65 лет. Индекс R по стране (т.е. индикатор количества людей, которых в среднем заражает один больной) сейчас снизился и составляет примерно 0,8-0,9.

Если в следующие две недели ситуация с коронавирусом ухудшится, властям Франции придется принять новые ограничительные меры, отметил Кастекс.

Второй карантин был введен во Франции с 1 ноября. Перед этим с середины октября французские власти вводили на большей части территории страны комендантский час.