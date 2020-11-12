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№ 124 от 11 ноября 2020

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Умер избитый на «площади Перемен» житель Минска

Общество2 232

2 232
 

Минчанин Роман Бондаренко, которого накануне на «площади Перемен» избили неизвестные в масках, скончался в реанимации. Об этом сообщил «Белсат», информацию подтвердила Tut.by его сестра.

Как рассказывало «Еврорадио», Бондаренко попал в тяжелом состоянии в отделении нейрохирургии минской больницы скорой помощи. У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. 

Бондаренко доставили в больницу из РУВД Центрального района. До этого, во время визита неизвестных в масках на «площадь Перемен», он был задержан и сильно избит. 

В МВД заявили, что в конфликте с Бондаренко участвовали «неравнодушные граждане», а милиция приехала на место драки позже и вызвала ему скорую помощь. При этом в сообщении не указано, что мужчину госпитализировали из отдела. 

В Беларуси после президентских выборов начались протесты, ЦИК страны утверждал, что на них победил Александр Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих, задержанные неоднократно рассказывали о применении к ним насилия со стороны силовиков. 

На второй день после выборов в Минске умер 34-летний Александр Тарайковский. МВД утверждало, что у него в руках взорвалась граната. Однако Associated Press и «Еврорадио» публиковали кадры, на которых видно, что он упал перед силовиками после ранения в грудную клетку. После огнестрельного ранения в голову во время разгона акции 11 августа в Бресте также умер Геннадий Шутов. 

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Теги:
em, протесты, смерть, беларусь
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