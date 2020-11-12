В Хабаровском крае выделили более 33 миллионов рублей на охрану Дегтярева в течение года. Он говорил, что «не чувствует себя в безопасности»

Правительство Хабаровского края объявило конкурс на годовую охрану главы региона Михаила Дегтярева стоимостью более 33 миллионов рублей. Информацию об этом на сайте госзакупок нашли «Открытые медиа».

Один охранник обойдется краевому бюджету в 4,7 миллиона рублей. При этом, согласно закупке, в течение года с момента заключения контракта «высшее должностное лицо региона» должны будут круглосуточно охранять семь человек.

В число обязанностей охранников будет входить проверка помещений, куда приходит Дегтярев, на наличие взрывчатки и отравляющих веществ. Для защиты главы региона охранники смогут применять служебное оружие и электрошокеры. Им нельзя будет отвлекаться от работы, а также принимать и передавать какие-либо свертки, пакеты и предметы.

Хабаровские власти уже проводили конкурс на услуги охраны главы региона в октябре 2020 года. Тогда контракт на 800 тысяч рублей заключили на месяц, и Дегтярева охраняли два росгвардейца.

В конце октября Дегтярев заявил об усилении охраны. «Я не чувствую себя в безопасности. Я усиливаю охрану, я ввожу, в соответствии с рекомендациями службы безопасности, меры, которые введены во всех субъектах Российской Федерации и во всех органах государственной власти страны», — приводит его слова «Хабаровский край сегодня». Также в качестве дополнительной меры безопасности в приемной Дегтярева появилась стена с металлоискателем.