В Петербурге активистов оштрафовали на 20 тысяч рублей за бело-красно-белый флаг на Исаакиевском соборе

Суд в Петербурге оштрафовал на 20 тыс. рублей активистов, вывесивших белорусский бело-красно-белый флаг на Исаакиевском соборе. Об этом «Новой газете» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек Руслана Хазина и Владимира Драгуна к административной ответственности. Каждого из молодых людей оштрафовали на 10 тысяч рублей.

На Исаакиевском соборе в Петербурге развернули бело-красно-белый флаг. pic.twitter.com/c5unrJSVoT — TUT.BY (@tutby) November 8, 2020

8 ноября молодые люди развернули белорусский национальный флаг на смотровой площадке Исаакиевского собора. Так Хазин и Драгун хотели поддержать протестующих белорусов и привлечь внимание к полицейскому произволу в республике после президентских выборов.

После пикета они направились к консульству Республики Беларусь в Санкт-Петербурге и собирались уехать из города.

Личность пикетчиков установили в Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Как уточнили в пресс-службе, в интернете нашли личные странички Хазина и Драгуна.