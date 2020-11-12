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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
В Петербурге активистов оштрафовали на 20 тысяч рублей за бело-красно-белый флаг на Исаакиевском соборе
Елизавета Антоноваспециально для «Новой»
Суд в Петербурге оштрафовал на 20 тыс. рублей активистов, вывесивших белорусский бело-красно-белый флаг на Исаакиевском соборе. Об этом «Новой газете» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.
Октябрьский районный суд Петербурга привлек Руслана Хазина и Владимира Драгуна к административной ответственности. Каждого из молодых людей оштрафовали на 10 тысяч рублей.
На Исаакиевском соборе в Петербурге развернули бело-красно-белый флаг. pic.twitter.com/c5unrJSVoT— TUT.BY (@tutby) November 8, 2020
8 ноября молодые люди развернули белорусский национальный флаг на смотровой площадке Исаакиевского собора. Так Хазин и Драгун хотели поддержать протестующих белорусов и привлечь внимание к полицейскому произволу в республике после президентских выборов.
После пикета они направились к консульству Республики Беларусь в Санкт-Петербурге и собирались уехать из города.
Личность пикетчиков установили в Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Как уточнили в пресс-службе, в интернете нашли личные странички Хазина и Драгуна.