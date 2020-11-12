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№ 124 от 11 ноября 2020

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В Петербурге активистов оштрафовали на 20 тысяч рублей за бело-красно-белый флаг на Исаакиевском соборе

Общество174

Елизавета Антоноваспециально для «Новой»

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Суд в Петербурге оштрафовал на 20 тыс. рублей активистов, вывесивших белорусский бело-красно-белый флаг на Исаакиевском соборе. Об этом «Новой газете» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек Руслана Хазина и Владимира Драгуна к административной ответственности. Каждого из молодых людей оштрафовали на 10 тысяч рублей.

8 ноября молодые люди развернули белорусский национальный флаг на смотровой площадке Исаакиевского собора. Так Хазин и Драгун хотели поддержать протестующих белорусов и привлечь внимание к полицейскому произволу в республике после президентских выборов. 

После пикета они направились к консульству Республики Беларусь в Санкт-Петербурге и собирались уехать из города. 

Личность пикетчиков установили в Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Как уточнили в пресс-службе, в интернете нашли личные странички Хазина и Драгуна.

Теги:
kn, штрафы, протесты, петербург, беларусь
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