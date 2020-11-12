Испания выдала России бизнесмена, обвиняемого в хищении более 4 миллиардов рублей

Испания экстрадировала в Россию бизнесмена Алексея Елисеева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщается на сайте российской Генпрокуратуры.

По версии следствия, с сентября 2010 года по декабрь 2016-го в Петербурге Елисеев разработал план хищения денег компенсационного фонда организаций Союз «Стандарт-проект», Союз «Строительный ресурс», Союз «Стандарт - Изыскания», в котором задействовал акционеров общества «УК "Норд-Вест Капитал"».

Елисеев отвечал за движение похищенных денег, в частности вывод за рубеж, а также координировал открытие в различных кредитных учреждениях расчетных счетов организаций, оформленных на подставных лиц, считают в СК. Ущерб, причиненный организациям, оценили в сумму свыше 4,7 миллиарда рублей.

Помимо Елисеева, Испания также выдала России Эгидиюса Татарунаса, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, совершенный группой лиц в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). По версии следствия, с июня по июль 2015 года в Петербурге Татарунас с сообщниками расфасовывал крупные партии героина, кокаина и амфетамина.

Оба россиянина после возбуждения дел скрылись от следствия, их объявили в розыск. В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Елисеева и Татарунаса доставят в Москву.