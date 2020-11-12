Российский «Артдокфест» перенесли на 2021 год

Организаторы международного кинофестиваля «Артдокфест» перенесли смотры в Москве и Петербурге на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал президент фестиваля Виталий Манский.

«В связи с опасной эпидемиологической ситуацией дирекция международного фестиваля документального кино «Артдокфест» объявляет о переносе российской части программы на 2-9 апреля 2021 года», — говорится в заявлении Манского, поступившем в редакцию «Новой газеты».

Изначально российская часть программы была запланирована на период с 3 по 10 декабря 2020 года. Ранее Манский также перенес на апрель 2021 года «Артдокфест Рига».

Президент фестиваля пообещал предоставить отдельные ленты из программы кинотеатру «КАРО 11 Октябрь», где при соблюдении требований эпидемилогической безопасности можно будет посмотреть премьеры «Артдокфеста».

В программу «Артдокфеста» в Москве, Петербурге и Риге вошли новый фильм Манского «Горбачев. Рай» — портрет 90-летнего первого президента СССР, а также документальная лента «Прыжок» Гедре Жицките и другие ленты. В разных городах организаторы также запланировали внеконкурсные программы.