Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

письмо

«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 124 от 11 ноября 2020

Читать номер

В Нижегородской области умерла бабушка юноши, устроившего стрельбу на остановке

Общество126

126
 

В областной клинической больнице им. Н.А.Семашко скончалась бабушка Данилы Монахова, устроившего стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Медицинский персонал больницы сделал все возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью. Два других пациента выписаны», — рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения. Среди них была и бабушка молодого человека.

Монахов открыл стрельбу на автобусной остановке в поселке Большеорловское 12 октября. На следующее утро стрелка нашли мертвым. В региональном управлении Следственного комитета «Новой» рассказали, что тело подозреваемого нашли «с признаками суицида»

Впоследствии выяснилось, что 18-летний стрелок обратился за справкой в частную клинику и в итоге получил разрешение на оружие без медосмотра. При этом он находился под медицинским наблюдением из-за депрессии. По делу о халатности, которая повлекла за собой смерть более двух человек (ч. 3 ст. 293 УК), арестован врач, выдавший справку. Также СК возбудил дело о халатности против экс-заместителя отделения полиции №3 по Нижнему Новгороду, который в прошлом году не стал возбуждать дело против Монахова, несмотря на наличие признаков преступления по ч. 1 ст. 30 и п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству). 

Теги:
стрельба, нижегородская область, sf

Основателя Baring Vostok Майкла Калви освободили из-под домашнего ареста

Общество544

544
 

Верховный суд освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, пишет «Интерфакс». 

Из-под домашнего ареста отпустили также партнера инвестфонда Филиппа Дельпаля и других фигурантов дела. Всем назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им нельзя выходить из дома в промежуток с 22:00 до 06:00, общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию, а также появляться в помещении банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро.

Дело против Калви и его партнеров возбудили в феврале прошлого года по заявлению члена совета директоров и акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Он заявил о хищении 2,5 миллиардов рублей в 2015 году у «Восточного», который был под контролем Baring Vostok. Сначала фигурантов дела обвиняли в мошенничестве, но потом переквалицифировали обвинение на растрату в особо крупном размере. 

Дополняется

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Больше интересного в вашей ленте
"Старички, которые еще походят". Показываем 5 автомобилей до 150 т.р., которые можно взять и не пожалеть о покупке.…
Вы будете видеть меньше такого
Зачем я кладу мокрую газету в холодильник. Жалею, что раньше не знала об этом способе
Вы будете видеть меньше такого
Модные дублёнки осень-зима: 10 восхитительных трендов 2020/21
Вы будете видеть меньше такого
Тест: ваш словарный запас больше 60 тысяч слов, если ответите на 10/11
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Особняки, которые никто не хочет покупать даже за копейки
Вы будете видеть меньше такого
Открыла для себя новый удачный способ сохранения кабачков свежими круглый год (делюсь)
Вы будете видеть меньше такого
Израильские РЛС. Новое поколение пассивных радаров
Вы будете видеть меньше такого
Почему к 40 годам дочь Петра I из красавицы превратилась в чудовище?
Вы будете видеть меньше такого
Купил ребёнку собственную жилплощадь, теперь выселить не могу
Вы будете видеть меньше такого
Кот без передних лап, научившийся ходить, как человек, покоряет мир: фото новой Интернет-звезды
Вы будете видеть меньше такого
Ускоряем прогрев мотора — 3 простых совета
Вы будете видеть меньше такого
Благородная вислоухая кошечка невероятной красоты сидела на улице и растерянно оглядывалась по сторонам. Даже таких…
Вы будете видеть меньше такого
"Точка счастья на теле". Несколько минут в день для изменения жизни к лучшему
Вы будете видеть меньше такого
Убедилась, что все гениальное - просто, когда увидела, как раньше подвязывали малину
Вы будете видеть меньше такого
Кем был Робинзон Крузо? Почему все это упускают?
Вы будете видеть меньше такого
Упреждение, как его брать при прицеливании по движущейся мишени. Полезный, но бесполезный совет
Вы будете видеть меньше такого
Как выходили замуж советские актрисы: архивные фото со свадеб прошлого века
Вы будете видеть меньше такого
Что нельзя есть на завтрак
Вы будете видеть меньше такого
Очень полезный лайфхак для любого охотника
Вы будете видеть меньше такого
С белорусом в чеченских горах не связываются даже медведи
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera