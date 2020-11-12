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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
В Нижегородской области умерла бабушка юноши, устроившего стрельбу на остановке
В областной клинической больнице им. Н.А.Семашко скончалась бабушка Данилы Монахова, устроившего стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.
«Медицинский персонал больницы сделал все возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью. Два других пациента выписаны», — рассказали в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения. Среди них была и бабушка молодого человека.
Монахов открыл стрельбу на автобусной остановке в поселке Большеорловское 12 октября. На следующее утро стрелка нашли мертвым. В региональном управлении Следственного комитета «Новой» рассказали, что тело подозреваемого нашли «с признаками суицида»
Впоследствии выяснилось, что 18-летний стрелок обратился за справкой в частную клинику и в итоге получил разрешение на оружие без медосмотра. При этом он находился под медицинским наблюдением из-за депрессии. По делу о халатности, которая повлекла за собой смерть более двух человек (ч. 3 ст. 293 УК), арестован врач, выдавший справку. Также СК возбудил дело о халатности против экс-заместителя отделения полиции №3 по Нижнему Новгороду, который в прошлом году не стал возбуждать дело против Монахова, несмотря на наличие признаков преступления по ч. 1 ст. 30 и п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству).
Теги:стрельба, нижегородская область, sf
Основателя Baring Vostok Майкла Калви освободили из-под домашнего ареста
Верховный суд освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, пишет «Интерфакс».
Из-под домашнего ареста отпустили также партнера инвестфонда Филиппа Дельпаля и других фигурантов дела. Всем назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им нельзя выходить из дома в промежуток с 22:00 до 06:00, общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию, а также появляться в помещении банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро.
Дело против Калви и его партнеров возбудили в феврале прошлого года по заявлению члена совета директоров и акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Он заявил о хищении 2,5 миллиардов рублей в 2015 году у «Восточного», который был под контролем Baring Vostok. Сначала фигурантов дела обвиняли в мошенничестве, но потом переквалицифировали обвинение на растрату в особо крупном размере.
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