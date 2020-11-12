В Нижегородской области умерла бабушка юноши, устроившего стрельбу на остановке

В областной клинической больнице им. Н.А.Семашко скончалась бабушка Данилы Монахова, устроившего стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Медицинский персонал больницы сделал все возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью. Два других пациента выписаны», — рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения. Среди них была и бабушка молодого человека.

Монахов открыл стрельбу на автобусной остановке в поселке Большеорловское 12 октября. На следующее утро стрелка нашли мертвым. В региональном управлении Следственного комитета «Новой» рассказали, что тело подозреваемого нашли «с признаками суицида»

Впоследствии выяснилось, что 18-летний стрелок обратился за справкой в частную клинику и в итоге получил разрешение на оружие без медосмотра. При этом он находился под медицинским наблюдением из-за депрессии. По делу о халатности, которая повлекла за собой смерть более двух человек (ч. 3 ст. 293 УК), арестован врач, выдавший справку. Также СК возбудил дело о халатности против экс-заместителя отделения полиции №3 по Нижнему Новгороду, который в прошлом году не стал возбуждать дело против Монахова, несмотря на наличие признаков преступления по ч. 1 ст. 30 и п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству).