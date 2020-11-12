Основателя Baring Vostok Майкла Калви освободили из-под домашнего ареста

Верховный суд освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, пишет «Интерфакс».

Из-под домашнего ареста отпустили также партнера инвестфонда Филиппа Дельпаля и других фигурантов дела. Всем назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им нельзя выходить из дома в промежуток с 22:00 до 06:00, общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию, а также появляться в помещении банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро.

Дело против Калви и его партнеров возбудили в феврале прошлого года по заявлению члена совета директоров и акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Он заявил о хищении 2,5 миллиардов рублей в 2015 году у «Восточного», который был под контролем Baring Vostok. Сначала фигурантов дела обвиняли в мошенничестве, но потом переквалицифировали обвинение на растрату в особо крупном размере.

Сотрудников Baring Vostok обвиняли в том, что в 2017 году они убедили остальных миноритариев банка одобрить получение ценных бумаг на погашение кредита размером 2,5 миллиарда рублей, выданного «Восточным» Первому коллекторскому бюро, принадлежащему фонду. Миноритарии оценили эти ценные бумаги в 600 тысяч рублей и подали заявление в ФСБ. В Baring Vostok отрицали обвинения и объясняли дело корпоративным конфликтом.

Повторная экспертиза показала, что реальная стоимость акций составляет 3,8 миллиарда рублей, что еще больше оценки самого Baring Vostok (3 миллиарда). В октябре расследование завершилось, и несмотря на соглашение между фондом и Восточным, Генпроуратура утвердила обвинение.