В Беларуси силовики задержали анархиста Николая Дедка

В Беларуси сотрудники ГУБОПиК задержали анархиста Николая Дедка по делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК РБ). Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

В милиции утверждают, что он в течение нескольких лет был администратором телеграм-канал «Мiкоlа», «где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций «прямого» действия». В сообщении говорится, что он также публиковал личные данные силовиков, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих.

В квартире, названной МВД «конспиративной», в поселке Сосновый силовики нашли иностранные платежные карточки и крупные суммы денег в иностранной валюте, а также стеклянные бутылки с коктейлями Молотова, листовки, наклейки, протестную атрибутику и компьютеры. В МВД утверждают, что найденные деньги предназначались «для финансирования участников протестов».

Помимо этого, милиция опубликовала видео, на котором Дедок рассказал, что также администрировал каналы «Прамень» и «Дедок», на его лице видны следы побоев. «В том, что я сделал, я раскаиваюсь, и больше так делать не буду и всех призываю такого не делать», — говорит Дедок на видео. В сообщении Чемодановой сказано, что он сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

В Беларуси начались протесты после президентских выборов, на которых, как утверждает ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал свыше 80%, а его главная соперница Светлана Тихановская — якобы меньше 10%. Силовики жестко разгоняют протестные акции и задерживают их участников, последние неоднократно рассказывали о применении насилия. По данным правозащитников, с мая 2020 года в Беларуси возбудили около 900 уголовных дел, связанных с президентскими выборами.