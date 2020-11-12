Венгрия первой из стран ЕС получит для испытаний российскую вакцину от COVID-19

Венгрия первой в Евросоюзе, получит образец российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для проведения испытаний. Об этом пишет Financial Times.

Планируется, что образец «Спутник V» в страну поступит в течение полутора недель. Сначала Венгрия хочет провести лабораторные испытания российской вакцины. Клинические испытания планируют начать в декабре. Если Венгрия сочтет вакцину эффективной, то ее более крупные поставки могут начаться во второй половине января следующего года.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто добавил, что страна работает над тем, чтобы получить вакцины «из как можно большего числа источников». В частности, ведутся переговоры и с венгерской фармацевтической компанией по поводу создания вакцины, а ранее венгерский министр рассказал о переговорах с Израилем по поводу закупки вакцины, разрабатываемой там.

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот. Накануне в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что эффективность вакцины составила 92%. Второй зарегистрированной российской вакциной стала «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».

Об эффективности своей вакцины также заявили немецкая компания Biontech и американский концерн Pfizer. Она показала хорошие результаты в 90% случаях, ее планируют зарегистрировать в ноябре.