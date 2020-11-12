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№ 124 от 11 ноября 2020

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Венгрия первой из стран ЕС получит для испытаний российскую вакцину от COVID-19

Общество6

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Венгрия первой в Евросоюзе, получит образец российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для проведения испытаний. Об этом пишет Financial Times.

Планируется, что образец «Спутник V» в страну поступит в течение полутора недель. Сначала Венгрия хочет провести лабораторные испытания российской вакцины. Клинические испытания планируют начать в декабре. Если Венгрия сочтет вакцину эффективной, то ее более крупные поставки могут начаться во второй половине января следующего года.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто добавил, что страна работает над тем, чтобы получить вакцины «из как можно большего числа источников». В частности, ведутся переговоры и с венгерской фармацевтической компанией по поводу создания вакцины, а ранее венгерский министр рассказал о переговорах с Израилем по поводу закупки вакцины, разрабатываемой там.

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот. Накануне в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что эффективность вакцины составила 92%. Второй зарегистрированной российской вакциной стала «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».

Об эффективности своей вакцины также заявили немецкая компания Biontech и американский концерн Pfizer. Она показала хорошие результаты в 90% случаях, ее планируют зарегистрировать в ноябре.

Теги:
коронавирус, вакцина, россия, венгрия, em

СМИ: глава петербургского избиркома подал заявление об отставке. Его критиковала Памфилова и наградил Беглов

Политика86

Елизавета Антоноваспециально для «Новой»

86
 

Председатель петербургского избиркома Виктор Миненко написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщают журналисты 78.ru. По информации СМИ, глава местного ЦИК объявит о решении на заседании уже 13 ноября.

Ранее источники РБК заявили, что пост займет человек из окружения губернатора Петербурга Александра Беглова, который вчера наградил Миненко Орденом почета за за проведение голосования по поправкам к Конституции. Это вызвало недовольство главы ЦИК Эллы Памфиловой.

«Я не могу в это поверить — этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В. А. в их числе, естественно, не было»,

— заявила Памфилова.

Как выяснила «Новая», сейчас Миненко воздерживается от комментариев по поводу своей отставки. В данный момент, он находится «на выездном мероприятии».

Миненко возглавлял избирком с июля позапрошлого года. До этого с 2012-го он был главным федеральным инспектором по Санкт-Петербургу.

В конце сентября Центризбирком России счел работу петербургского избиркома неудовлетворительной. Памфилова тогда подчеркнула, что это уже третье замечание из-за срыва выборов депутатов ЗакСа Северной столицы. Глава ЦИК лично выразила недоверие к Миненко и его заместителям, попросив руководство сложить полномочия.

Тогда Памфилова напомнила, что у Центризбиркома есть право самостоятельно распустить комиссию.

В июне текущего года горизбирком Петербурга должен был провести дополнительные выборы муниципальных депутатов, но их отменили из-за ситуации с коронавирусом. При этом голосование по поправкам к Конституции власти провели.

Следующая дата планируемых выборов была назначена на 13 сентября, а спустя девять дней ГИК признал признала утратившим силу собственное решение о назначении дополнительных выборов.

Не вызвали доверия у ЦИКа и петербургские выборы 2019 года. Тогда речь шла о необоснованных отказах в регистрации, создании препятствий для кандидатов при подаче документов, преждевременном закрытии избирательных участков, а также нарушении порядка рассмотрения жалоб.

Теги:
kn, горизбирком, петербург, памфилова, беглов, цик
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