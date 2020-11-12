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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
В Карелии создали бутафорский концлагерь, куда будут привозить школьников
На базе отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района Карелии создали бутафорский концлагерь, где воссоздадут жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей. Об этом сообщает ГТРК «Карелия».
Планируется, что бутафорский лагерь примет первых школьников в декабре, их будут привозить туда на выходные. Для них подготовят программу «Патриотические выходные».
При создании лагеря использовались декорации фильма «Весури», посвященного малолетним узникам финских лагерей. В сюжете телеканала отмечается, что в «лагере» уже возвели дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки.
Созданием музея и бутафорского лагеря в Карелии занимается фонд «Открытые возможности». Для этих целей он получил президентский грант.
Первоначально бутафорский музей должны были построить в деревне Шайдома, где проходила часть съемок, рассказывало издание «Север. Реалии». Однако идею раскритиковали местные депутаты и историки. «Открытие бутафорских музеев на президентские гранты для демонстрации детям лагерей для малолетних узников, да еще там, где этих лагерей не было, – такое же фарисейство и не имеет ничего общего с патриотическим воспитанием», — отмечала историк Елена Такала.
Теги:музеи, концлагеря, карелия, em
Власти Москвы рекомендовали магазинам и фудкортам подключиться к системе QR-кодов
Московские власти рекомендовали магазинам, фудкортам и кафе ввести систему QR-кодов для посетителей. Об этом РИА Новости рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Требования по обязательной установке системы чекинов в кафе и ресторанах нет. Но тем не менее мы видим, как рестораторы активно подключаются к системе», — сообщил Немерюк.
По его словам, это только рекомендация, штрафов за нарушение меры не предусмотрено.
Ранее сеть ресторанов «Макдоналдс» заявила о поэтапном вводе системы QR-кодов для посетителей, в том числе на территории торговых центров. Владельцы других московских ресторанов, среди которых «Шоколадница», «Теремок», «Чайхона», «Кофемания», также рассказали о планах подключиться к системе регистрации посетителей.
По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина с 19 октября в столице ввели QR-коды — или, как заявляют власти, «систему чек-инов» — для посетителей ночных клубов, баров и развлекательных заведений, открытых с 00:00 до 06:00. Прежде, чем посетить заведение, посетители должны просканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер. Власти объяснили введение новой мер тем, что она позволяет не закрывать предприятия из-за распространения коронавируса.