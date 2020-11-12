Власти Москвы рекомендовали магазинам и фудкортам подключиться к системе QR-кодов

Московские власти рекомендовали магазинам, фудкортам и кафе ввести систему QR-кодов для посетителей. Об этом РИА Новости рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Требования по обязательной установке системы чекинов в кафе и ресторанах нет. Но тем не менее мы видим, как рестораторы активно подключаются к системе», — сообщил Немерюк.

По его словам, это только рекомендация, штрафов за нарушение меры не предусмотрено.

Ранее сеть ресторанов «Макдоналдс» заявила о поэтапном вводе системы QR-кодов для посетителей, в том числе на территории торговых центров. Владельцы других московских ресторанов, среди которых «Шоколадница», «Теремок», «Чайхона», «Кофемания», также рассказали о планах подключиться к системе регистрации посетителей.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина с 19 октября в столице ввели QR-коды — или, как заявляют власти, «систему чек-инов» — для посетителей ночных клубов, баров и развлекательных заведений, открытых с 00:00 до 06:00. Прежде, чем посетить заведение, посетители должны просканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер.