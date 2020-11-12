«Театр.doc» лишился одной из площадок после спектакля о якутском шамане Габышеве

Владелец «Площадки 8/3» на улице Казакова, которую арендовал «Театр.doc», досрочно расторг договор. Об этом сообщается на странице театра во «Вконтакте».

«Неофициальное объяснение причины — выпуск театром на площадке премьеры "Сказки о шамане"», — говорится в сообщении.

В «Театр.doc» рассказали, что работают на «Площадке 8/3» последний месяц, все спектакли и мероприятия, согласно афише, пройдут до 5 декабря. В распоряжении театра осталась площадка для выступлений «DOC на острове» на Садовнической набережной.

30 октября на «Площадке 8/3» состоялся премьерный показ кукольного спектакля Беаты Бубенец «Сказка о Шамане». В основу сюжета документального спектакля легла история шамана Александра Габышева, который в 2019 году пешком шел до Москвы, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина. Спектакль поставили при поддержке Минкульта и Союза театральных деятелей.

Габышева насильно отвезли в психиатрическую больницу в середине мая. Когда шаман подал заявление о выписке, комиссия признала его опасным для себя и окружающих. В июне суд постановил отправить его на принудительное лечение в психиатрический диспансер.

В иске диспансера утверждалось, что Габышев «страдает переоценкой своей личности», потому что он высказывает идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти».