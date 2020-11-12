письмо
«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
Материалы
Рубрики
Темы
- Президент Байден. Америка выбрала? Что дальше?8 материалов
- Сейчас в России милуют в 1000 раз реже, чем в девяностых3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
«Театр.doc» лишился одной из площадок после спектакля о якутском шамане Габышеве
Владелец «Площадки 8/3» на улице Казакова, которую арендовал «Театр.doc», досрочно расторг договор. Об этом сообщается на странице театра во «Вконтакте».
«Неофициальное объяснение причины — выпуск театром на площадке премьеры "Сказки о шамане"», — говорится в сообщении.
В «Театр.doc» рассказали, что работают на «Площадке 8/3» последний месяц, все спектакли и мероприятия, согласно афише, пройдут до 5 декабря. В распоряжении театра осталась площадка для выступлений «DOC на острове» на Садовнической набережной.
30 октября на «Площадке 8/3» состоялся премьерный показ кукольного спектакля Беаты Бубенец «Сказка о Шамане». В основу сюжета документального спектакля легла история шамана Александра Габышева, который в 2019 году пешком шел до Москвы, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина. Спектакль поставили при поддержке Минкульта и Союза театральных деятелей.
Габышева насильно отвезли в психиатрическую больницу в середине мая. Когда шаман подал заявление о выписке, комиссия признала его опасным для себя и окружающих. В июне суд постановил отправить его на принудительное лечение в психиатрический диспансер.
В иске диспансера утверждалось, что Габышев «страдает переоценкой своей личности», потому что он высказывает идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти».