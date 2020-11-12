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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
«ТВК Красноярск» оштрафовали на 150 тыс. из-за «жалобы гражданки». В заявлении указали не принадлежащий ей отключенный телефон
В здание «ТВК Красноярск» пришла проверка МЧС по пожарной безопасности из-за «жалобы гражданки», которая заявила, что «деятельность организации угрожает ее жизни и здоровью». Об этом в своем фейсбуке рассказал генеральный продюсер «ТВК Красноярск» Вадим Востров, отметив, что в регионе действует запрет на проверки до конца года.
«Прокуратура с легкостью согласовывает, приходят пожарные, с пристрастием проверяют, буквально выискивают, до чего можно докопаться,
делают предписание из 13 пунктов и выписывают штраф в 150 тыс. рублей», — сообщил Востров.
Генеральный директор обжаловал действия МЧС в суде. На заседании выяснилось, что жалобу направила «некая гражданка Шпиц». В письме она рассказывала, что выражает «свою глубокую озабоченность нарушениями, которые творятся в нежилых помещениях нашего дома, которые занимает телекомпания ТВК».
После этого в «ТВК» направили официальный запрос в адрес председателя Совета дома и управляющую компанию и выяснили, что
«гражданка Шпиц» не проживает в здании «ТВК», а в заявлении указана только ее электронная почта и мобильный телефон, который находится в отрицательном балансе и не обслуживается.
«А сам номер никогда не значился за человеком по фамилии Шпиц», — уточняет детали истории генпродюссер.
«ТВК Красноярск» — крупное независимое СМИ в Красноярском крае. Недавно оно выяснило обстоятельства смерти пациента в одном из госпитале города — больница, где лечат пациентов с COVID-19, испытывала перебои с электропитанием как минимум 2 ноября. Несколько дней ранее от кислородного голодания там скончался супруг экс-мэра Канска Геннадий Качан.