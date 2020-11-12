Историка Дмитриева в третий раз будут судить за «развратные действия». Два раза приговоры отменяли

В Петрозаводском городском суде начнется третье разбирательство по делу историка Юрия Дмитриева. Первое заседание назначили на 24 ноября 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».

«Это будет третий по счету судебный процесс по одним и тем же обвинениям», — отмечают в организации. Ранее суд уже два раза признавал Дмитриева невиновным в «изготовлении детской порнографии» и «совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней приемной дочери».

Новое разбирательство будет вести судья Екатерина Хомякова. В первом и втором процессах приговоры городского суда были отменены на стадии апелляции и отправлены на пересмотр.

В «Мемориале» заявляют, что дело Дмитриева полностью сфабриковано, а его преследование мотивировано политически.

Это не единственное дело, фигурантом которого стал Дмитриев, напоминают в «Мемориале». По статье о незаконном хранении оружия его сочли виновным в 2018 году, однако в 2020 году он был оправдан.

Суд изначально приговорил Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы: с учетом отбытого в СИЗО срока он должен был освободиться уже в ноябре этого года. Тогда историка признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, а по статье о развратных действиях — оправдали.

Однако Верховный суд Карелии ужесточил наказание Дмитриеву по обвинению в насильственных действиях сексуального характера и изменил срок с 3,5 лет до 13 лет колонии. 10 ноября Дмитриев, который отбывает наказание в СИЗО-1 Петрозаводска, подал кассационную жалобу на этот приговор.