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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
Власти Чечни выделили за год более 30 млн рублей на награды имени Кадырова
Власти Чечни объявили новый тендер стоимостью 9,6 млн рублей на закупку орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Соответствующий контракт на сайте госзакупок заметило «МБХ медиа».
В сведениях о закупке указано, что власти Чечни направили запрос на поставку 15 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» из золота 750 пробы. Награды с изображением портрета Ахмата Кадырова и надписью «Патриотизм доказывается не словами, а делом» будут соединяться с колодками с 54 изумрудами, 36 рубинами и 18 бриллиантами.
Помимо этого, власти Чечни закупят 15 орденов имени Кадырова. На них будут надписи «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным» и драгоценные камни.
Это уже четвертый тендер на закупку наград имени Кадырова за последний год. Общая сумма закупок достигла 34,6 млн рублей.
Орден имени Ахмата Кадырова — высшую награду Чечни — учредили в 2004 году. Его вручают «за выдающиеся заслуги» перед республикой.
Теги:sf, госзакупки, награда, чечня
Лавров: российско-турецкий центр в Карабахе будет работать дистанционно с использованием беспилотников
Российско-турецкий мониторинговый центр по вопросу урегулирования нагорнокарабахского конфликта будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью группе российских и иностранных СМИ.
«Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе, прежде всего на линии соприкосновения», — заявил Лавров (цитата по РИА Новости).
Министр добавил, что
границы мобильности турецких наблюдателей ограничат помещениями, которые выделят на азербайджанской территории, а не на территории конфликта.
Лавров вновь отметил, что «никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет».
О том, что участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта невозможно без согласия Еревана и Баку, сегодня также напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что тема присутствия миротворцев из Турции «не обсуждалась».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что российско-турецкий центр по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе будет создан на территории Азербайджана и не станет частью миротворческой миссии.
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При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что турецкие миротворцы, как и российские, также отправятся на линию соприкосновения в Карабахе, а Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание турецко-российского миротворческого центра в зоне конфликта.
Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Баку переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.
В тот день демонстранты, несогласные с таким решением, ворвались в здание правительства и парламента, а также направились в сторону особняка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Пашинян объяснял, что пошел на договоренности из-за проблем с мобилизацией резерва и необходимости сохранения территорий непризнанной республики.