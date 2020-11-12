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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*

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№ 124 от 11 ноября 2020

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Власти Чечни выделили за год более 30 млн рублей на награды имени Кадырова

Общество19

19
 

Власти Чечни объявили новый тендер стоимостью 9,6 млн рублей на закупку орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Соответствующий контракт на сайте госзакупок заметило «МБХ медиа».

В сведениях о закупке указано, что власти Чечни направили запрос на поставку 15 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» из золота 750 пробы. Награды с изображением портрета Ахмата Кадырова и надписью «Патриотизм доказывается не словами, а делом» будут соединяться с колодками с 54 изумрудами, 36 рубинами и 18 бриллиантами.

Помимо этого, власти Чечни закупят 15 орденов имени Кадырова. На них будут надписи «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным» и драгоценные камни. 

Это уже четвертый тендер на закупку наград имени Кадырова за последний год. Общая сумма закупок достигла 34,6 млн рублей. 

Орден имени Ахмата Кадырова — высшую награду Чечни — учредили в 2004 году. Его вручают «за выдающиеся заслуги» перед республикой. 

Теги:
sf, госзакупки, награда, чечня

Лавров: российско-турецкий центр в Карабахе будет работать дистанционно с использованием беспилотников

Политика127

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Российско-турецкий мониторинговый центр по вопросу урегулирования нагорнокарабахского конфликта будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью группе российских и иностранных СМИ.

«Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе, прежде всего на линии соприкосновения», — заявил Лавров (цитата по РИА Новости).

Министр добавил, что

границы мобильности турецких наблюдателей ограничат помещениями, которые выделят на азербайджанской территории, а не на территории конфликта.

Лавров вновь отметил, что «никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет».

О том, что участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта невозможно без согласия Еревана и Баку, сегодня также напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что тема присутствия миротворцев из Турции «не обсуждалась».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что российско-турецкий центр по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе будет создан на территории Азербайджана и не станет частью миротворческой миссии.

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При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что турецкие миротворцы, как и российские, также отправятся на линию соприкосновения в Карабахе, а Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание турецко-российского миротворческого центра в зоне конфликта.

Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Баку переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.

В тот день демонстранты, несогласные с таким решением, ворвались в здание правительства и парламента, а также направились в сторону особняка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Пашинян объяснял, что пошел на договоренности из-за проблем с мобилизацией резерва и необходимости сохранения территорий непризнанной республики.

Теги:
миротворцы, армения, азербайджан, ng
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