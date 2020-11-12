Российско-турецкий мониторинговый центр по вопросу урегулирования нагорнокарабахского конфликта будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью группе российских и иностранных СМИ.

«Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе, прежде всего на линии соприкосновения», — заявил Лавров (цитата по РИА Новости).

обновлено Лавров заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определен в зависимости от решения вопроса об этническом и конфессиональном составе региона.

Министр добавил, что

границы мобильности турецких наблюдателей ограничат помещениями, которые выделят на азербайджанской территории, а не на территории конфликта.

Лавров вновь отметил, что «никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет».

О том, что участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта невозможно без согласия Еревана и Баку, сегодня также напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что тема присутствия миротворцев из Турции «не обсуждалась».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что российско-турецкий центр по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе будет создан на территории Азербайджана и не станет частью миротворческой миссии.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что турецкие миротворцы, как и российские, также отправятся на линию соприкосновения в Карабахе, а Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание турецко-российского миротворческого центра в зоне конфликта.

Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Баку переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.

В тот день демонстранты, несогласные с таким решением, ворвались в здание правительства и парламента, а также направились в сторону особняка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Пашинян объяснял, что пошел на договоренности из-за проблем с мобилизацией резерва и необходимости сохранения территорий непризнанной республики.