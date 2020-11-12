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№ 124 от 11 ноября 2020

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В Минске ввели обязательный масочный режим

Общество12

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В Минске ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщает Минский горисполком. Теперь надевать маску обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных и обычных такси.

Такой режим будет действовать не только для работников, но и для посетителей всех объектов города. «Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня», — подчеркивают в сообщении.

Масочный режим в Беларуси уже действует в Могилеве, Бобруйске, Новополоцке, а также в Гомельской области и других районах страны. Однако в Беларуси нет официально объявленного федерального карантина, власти, в том числе и Александр Лукашенко, уже не раз заявляли, что победили COVID-19. В апреле Лукашенко даже обещал, что в Беларуси никто не умрет от этой инфекции.

Однако власти говорили и об опасности пандемии в определенных случаях: например, по причине карантина в СИЗО к члену президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой не пускают адвокатов.

За все время пандемии в Беларуси выявили 109 357 случаев COVID-19. Жертвами инфекции, по официальным данным, стали 1022 человека.

Теги:
ng, COVID-19, минск, беларусь
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