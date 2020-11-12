В ООН потребовали от российских властей обеспечить жильем «детей ГУЛАГа» в течение двух лет

Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на достаточный жизненный уровень Балакришнан Раджагопал и спецдокладчик по вопросу о содействии правосудию и возмещению ущерба Фабиан Сальвиоли направили властям России письмо, в котором потребовали обеспечить жильем «детей ГУЛАГа» в течение ближайших двух лет. Об этом «Новой газете» рассказал Григорий Вайпан — юрист, который сопровождал в Конституционный суд России иск трех женщин — жертв репрессий.

«После запроса ООН российские власти не могут делать вид, что жилье для жертв репрессий — это вопрос политического усмотрения, — говорит юрист. — Это не так. Незамедлительно предоставить компенсацию жилья „детям ГУЛАГа“ — это обязанность России по международному праву».

Обращение ООН имеется в распоряжении «Новой». Оперативное возмещение ущерба, подчеркивают в ООН, означает, что государство обязано обеспечить жертвам доступное жилье по их прежнему месту жительства в разумные сроки и что жертвы по-прежнему смогут воспользоваться этой компенсацией в течение своей жизни.

«Необходимость ждать возвращения или получения доступа к социальному жилью продолжительностью более двух лет не может рассматриваться как оперативное возмещение

и поэтому несовместима с международными стандартами в области прав человека», — отметили в организации.

В сентябре на платформе Change.org появилась петиция с требованием обеспечить права жертв репрессий на получение жилья. Ее подписали уже более 68 тысяч человек.

В 1991 году был принят закон, который обязывал государство компенсировать ущерб жертвам репрессий. Он предписывал, в частности, выделить бесплатное жилье в городе, где семьи репрессированных проживали на момент ареста. Однако в 2005 году Госдума передала полномочия устанавливать механизм такой компенсации регионам.

В 2019 году это оспорили в КС дети репрессированных москвичей Елизавета Михайлова, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер. В декабре 2019 года КС постановил, что такой механизм компенсаций нарушает права жертв репрессий, и потребовал незамедлительно изменить закон.