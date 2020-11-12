Фигурантов дела «Сети» этапировали в неизвестном направлении. ФСБ угрожала им за отказ оговорить других активистов

Фигурантов дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации) Андрея Чернова, Армана Сагынбаева и Михаила Кулькова увезли из СИЗО в неизвестном направлении. Об этом «Новой газете» сообщила Елена Шакурская, мать другого фигуранта дела «Сети» Ильи Шакурского.

По ее словам, родственники осужденных пришли к СИЗО-1 Пензы, чтобы передать вещи, но их отказались принимать в связи с тем, что Чернова, Сагынбаева и Кулькова вывезли из изолятора. Сотрудники СИЗО отказались сообщить родственникам осужденных, в какие регионы их этапировали. Остальные фигуранты дела «Сети» остались в следственном изоляторе.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности заставляли двух фигурантов дела Армана Сагынбаева и Максима Иванкина раскрыть несуществующую террористическую ячейку. Иванкину тогда рассказали, что его отправят отбывать наказание в Чувашию и предупредили, что «можно хорошо сидеть или как повезет». Сагынбаев также рассказал, что ему предлагали помочь со здоровьем, если он даст показания на некую «московскую ячейку».

Приговор семерым фигурантам дела «Сети» вынесли в феврале. Приволжский окружной военный суд назначил Дмитрию Пчелинцеву 18 лет колонии, Илье Шакурскому — 16 лет, Андрею Чернову — 14 лет, Максиму Иванкину — 13 лет, Михаилу Кулькову — 10 лет, Василию Куксову — 9 лет и Арману Сагынбаеву — 6 лет. В октябре апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

В июне фигурантам дела в Петербурге Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову назначили до семи лет лишения свободы. Другой фигурант петербургского дела «Сети» Игорь Шишкин до этого был осужден на 3,5 года колонии. Он полностью признал вину и дал показания против других фигурантов.

Сотрудники ФСБ задержали анархистов в Пензе осенью 2017 года – за несколько месяцев до президентских выборов. Впоследствии еще нескольких фигурантов дела были задержаны в Петербурге. Молодых людей обвинили в попытке создать по всей стране боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России». Фигуранты дела неоднократно рассказывали о давлении со стороны следствия и пытках.