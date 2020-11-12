В Ереване после массовых протестов задержали уже десять представителей оппозиции

В рамках уголовного дела о протестах в Ереване задержали десять оппозиционных лидеров. Об этом сообщила Специальная следственная служба Армении. Их подозревают в нарушении законов об организации и проведении митингов.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, сообщается на сайте. Среди задержанных:

председатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян (ч. 1 ст. 225.1 УК);

(ч. 1 ст. 225.1 УК); замглавы лидера партии «Родина» Ара Саакян (ч. 1 ст. 225.1 УК);

(ч. 1 ст. 225.1 УК); член партии «Дашнакцутюн» и руководитель политических и информационных программ телеканала «Еркир Медиа» Гегам Манукян (ч. 1 ст. 225.1 УК);

(ч. 1 ст. 225.1 УК); заместитель главы оппозиционной Республиканской партии, бывший вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов (ч. 1 ст. 225.1 УК);

(ч. 1 ст. 225.1 УК); Давид Амбарцумян (ч. 1 ст. 225.1 УК);

(ч. 1 ст. 225.1 УК); бывший член партии «Республика», политолог Сурен Суренянц (ч. 1 ст. 225.1 УК и ч. 1 ст. 307.1 УК);

(ч. 1 ст. 225.1 УК и ч. 1 ст. 307.1 УК); представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян ;

; председатель партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян (ч. 1 ст. 307.1 УК);

(ч. 1 ст. 307.1 УК); лидер партии «Одна Армения» Артур Казинян (ч. 1 ст. 307.1 УК);

(ч. 1 ст. 307.1 УК); экс-директор Службы национальной безопасности, глава партии «Родина» Артур Ванецян (задержан по обвинению по статье «организация массовых беспорядков»);

Оппозиции Армении не удалось провести внеочередное заседание парламента, на котором она хотела обсудить вопрос отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, из-за отсутствия кворума.

Ранее также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване шестерых человек, которых подозревают в призывах к захвату власти и в нападении на спикера Национального собрания.

Протесты в Армении начались после подписания Пашиняном трехстороннего соглашения с президентами России и Азербайджана, участники протестов требовали отставки премьера.

О заявлении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября сообщили президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян. Стороны согласились, что Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Баку переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.

В тот день демонстранты, несогласные с таким решением, ворвались в здание правительства и парламента, а также направились в сторону особняка премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Пашинян объяснял, что пошел на договоренности из-за проблем с мобилизацией резерва и необходимости сохранения территорий непризнанной республики. По его словам, подписание перемирия было «невероятно болезненным» для него и армянского народа.