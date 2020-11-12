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№ 124 от 11 ноября 2020

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В России второй день подряд выявили рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

Общество223

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В России за сутки зарегистрировали 21 608 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 11 ноября, сообщалось о 19 851 новых случаев COVID-19. 

По последний данным, за сутки от коронавируса умерли 439 человек — максимум за все время пандемии. Всего за все время пандемии скончались 32 032 человека.

В Москве за последний день выявили 5997 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 729, в Нижегородской области — 421, в Архангельской области — 340. Общее количество всех заражений коронавирусом за все время пандемии достигло 1 858 568.

Тем временем правительство поручило губернаторам вводить ограничения в связи с распространением COVID-19, если это необходимо, но не допускать при этом негативных последствий для экономики, сообщается на сайте кабмина. От Минздрава потребовали еженедельно рассылать регионам прогноз по заболеваемости коронавирусом.

От губернаторов также потребовали взять на личный контроль обеспечение лекарствами от коронавируса больниц и пациентов, которые лечатся в амбулаторных условиях. 

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Теги:
ng, COVID-19, коронавирус
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