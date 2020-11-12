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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
Владимира Зеленского госпитализировали с COVID-19
Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака госпитализировали с коронавирусом. Об этом «Украинской правде» сообщил советник Ермака Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, он и Зеленский проходят лечение в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами. Президент продолжает работать в условиях стационара — для него оборудовали специальный кабинет для проведения совещаний, а в палату провели спецсвязь.
Ранее Зеленский сообщил в своем фейсбуке, что заразился коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно. В начале лета коронавирусом заболела супруга Зеленского Елена. Первая леди Украины вовремя отправилась на самоизоляцию: ее мужу и детям тогда удалось не заразиться.
С начала пандемии в Украине зафиксировали более 500 тысяч случаев заражения COVID-19, 9214 человек умерли .
Накануне Правительство и Министерство здравоохранения Украины ввели в стране «карантин выходного дня». Таким образом, в выходные будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. При этом правительство заявило, что готово предоставить помощь предпринимателям.