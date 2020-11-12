«По-человечески жаль»: полиция Варшавы проверит обстоятельства серьезного ранения фотографа во время марша ультраправых в день независимости

Фотокорреспондент издания «Еженедельная солидарность», 73-летний журналист Томаш Гутри получил серьезное глубокое ранение резиновой пулей в лицо во время освещения марша ультраправых в Варшаве.

«Он получил ранение в щеку с нескольких метров, поэтому сложно говорить о совпадении. Пуля застряла в ране. Чтобы ее вынуть, нужно прооперировать», — сообщает польский портал TVN.24. Другие представители прессы также пострадали во время столкновений с полицией.

Варшавская полиция признала, что применяла гладкоствольное оружие, и пообещала выяснить обстоятельства ранения журналиста. «К сожалению, травмы одного из фотографов очень серьезные.

По-человечески мне очень жаль. Рассчитываю на скорейшее выздоровление мистера Томаша.

Мы проверим точные обстоятельства этой ситуации», — заявили в ведомстве.

В день независимости Польши 11 ноября в центре Варшавы состоялся ежегодный марш ультраправых. В нем, по разным данным, участвовало несколько тысяч человек. Многие протестующие собрались провести акцию на автомобилях и мотоциклах, чтобы соблюдать меры социального дистанцирования, так как в Варшаве запрещены массовые мероприятия из-за распространения COVID-19. Однако тысячи других предпочли пройти пешком через центр польской столицы.

Некоторые бросали петарды, камни и бутылки, у протестующих можно было увидеть радужные флаги ЛГБТ. Демонстранты несли красно-белые флаги Польши и транспаранты с надписями «Наша цивилизация, наши правила». Во время марша одна квартира загорелась, однако пожарным ее вскоре удалось потушить и никто не пострадал в результате инцидента.

Полицейские в ответ применяли слезоточивый газ, водяные пушки и гладкоствольное нелетальное оружие. Пресс-секретарь Варшавской полиции заявил, что во время марша были «жестокие нападения на полицейских». Замглавы МВД сообщил, что ранены двое сотрудников полиции. «У одного из них от удара твердым камнем повредилось лицо, его прооперировали». Сообщается о десятках задержанных.

11 ноября — ежегодный национальный праздник в Польше. День независимости учредили в 1937 году, он приурочен к дате окончания Первой мировой войны, после которой в стране начался процесс перемен и восстановления государственности, возглавляемый Юзефом Пилсудским. В этом году исполнилось 102 года с момента обретения Польшей независимости.