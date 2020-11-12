СМИ сообщили о бунте в колонии Новосибирской области. СК назвал это «дезинформацией», но подтвердил смерть заключенного

Прокуратура Новосибирской области заявила, что проводит проверку исправительной колонии (ИК) особого режима № 13 в Новосибирской области. Там 11 ноября нашли мертвым 39-летнего осужденного. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК — убийство. «Сотрудник облпрокуратуры проводит обход учреждения, осуществляет прием осужденных», — сообщается на сайте, при этом имя убитого заключенного и обстоятельства его смерти не раскрываются.

Источник ТАСС в органах власти региона вечером 11 ноября сообщал, что «все спокойно, просто один [заключенный — ред.] убил другого, что-то не поделили». По информации агентства, «ни о каком бунте речь не идет совершенно».

Однако местные СМИ NGS.RU, Tayga.info и НДН.инфо сообщали со ссылкой на несколько источников, что в колонии произошли волнения, заключенные устроили бунт и массовые беспорядки.

«Собеседники редакции сообщают о пострадавших, а также об одном убитом», — пишет Tayga.info, однако в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области порталу не ответили, а в администрации колонии уверили, что «все нормально пока».

Изданию NGS.RU в Следственном комитете региона ответили, что слова о бунте — «дезинформация»: «Никакого бунта нет. Обнаружено тело осужденного с признаками насильственной смерти. На место выехал следователь СКР. Проводится доследственная проверка», — заявили там.

Тем не менее источники портала утверждают, что бунт был — заключенные выключили свет и не пускали на смену сотрудников. Причиной волнений называли «беспредел сотрудников». Об этом же сообщает и источник НДН.инфо, утверждая, что погибли двое заключенных, а не один.

ИК-13 находится в селе Раисино Убинского района Новосибирской области - это мужская колония особого режима содержания.