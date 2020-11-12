СК возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера Дмитрия Босова

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК) миллиардера из списка Forbes, крупнейшего акционера и главу совета директоров группы «Аллтек» Дмитрия Босова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами расследования.

Информацию о том, что в следственные органы было подано заявление о возбуждении уголовного дела, изданию подтвердила супруга Босова. По ее словам, она и старший сын бизнесмена сделали это еще в июне. Источник РБК также рассказал, что дело о доведении до самоубийства возбудили еще летом.

По словам источника РБК, в деле, возбужденном следователями, фигурирует бизнес-партнер миллиардера Александр Исаев — свидетели дали показания, что Босов тяжело переживал с ним конфликт.

Незадолго до смерти, в апреле, Босов, уволил Александра Исаева со всех постов в угольных компаниях «Сибантрацит» и «ВостокУголь». Причиной увольнения называли «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ» и «распространение недостоверной информации» о деятельности компаний.

Бизнесмен Босов в возрасте 52 лет скончался в своем доме в поселке Усово (Московская область) в мае этого года. Следствие рассматривало две версии причин смерти — самоубийство и неосторожное обращение с оружием, версия убийства не рассматривается, уточняет РБК со ссылкой на два источника.

52-летнему бизнесмену принадлежали угольные предприятия «Востокуголь» и «Сибантрацит», последняя компания являлась генеральным спонсором «Ночной хоккейной лиги», которую основали по инициативе президента России Владимира Путина.

Предприниматель, которому также принадлежал центр архитектуры и дизайна Artplay, занимал 86-е место в списке богатейших бизнесменов России. По данным Forbes, его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.