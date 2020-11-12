На Кипре запретили въезд и выезд из Лимасола и Пафоса, в районах ввели комендантский час

Власти Кипра в районах Лимасол и Пафос ввели 18-дневный карантин. С вечера 12 ноября въезд в эти районы и выезд будет под запретом, однако врачи, медсестры и учителя по-прежнему будут иметь на это возможность и передвижение внутри районов будет разрешено. Об этом сообщается в приказе Минздрава республики.

Также в районах ввели комендантский час с 20:00 до 5:00 и запрет на все общественные собрания. За соблюдением требований проследит полиция.

На совместные прогулки и занятия спортом разрешили выходить не более двух человек, не считая детей, и постановили проводить церковные богослужения без присутствия людей. Музеи, салоны красоты, фитнес-центры и казино в районах временно закрыли.

В приказе Минздрава также говорится о том, что с 16 ноября в Лимасоле и Пафосе закроют все лицеи и обучение переведут в онлайн. При этом детские сады, начальные школы и гимназии останутся открытыми. Ограничения затронут и общественный транспорт — число людей в нем ограничили 50% от заполняемости транспортного стредства.

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Такие меры объяснили высоким темпом распространения COVID-19 в республике и отдельно в Лимасоле и Пафосе. Доля среди всех случаев заражения COVID-19 с октября в этих районах Кипра приблизилась к 70%. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии на Кипре COVID-19 выявили у 6,4 тыс. человек, жертвами инфекции стали 33 человека.

Накануне ограничения из-за COVID-19 ввела Украина: там будет действовать «карантин выходного дня». В выходные будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт; работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров, а также ресторанов, кафе и развлекательных заведений в выходные дни запретят, также будет нельзя проводить массовые мероприятия.

Новые коронавирусные ограничения ввели и во Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Греции и Бельгии.