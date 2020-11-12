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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 12 ноября. Коротко
Общество34
Наталья Глуховакорреспондент
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- В Беларуси с мая 2020 года завели около 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны. Дела заводились на кандидатов в президенты, сотрудников их штабов и на участников акций протеста. Чаще всего к ответственности привлекались за «массовые беспорядки», «организацию или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок» и «сопротивлению сотруднику органов внутренних дел».
- СНБ Армении задержала бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова, лидера партии «Родина» Артура Ванецяна и еще двух человек. По словам помощника Шармазанова, политика обвинили в организации незаконного собрания. Ранее оппозиции Армении не удалось провести внеочередное заседание парламента, на котором она хотела обсудить вопрос отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, из-за отсутствия кворума.
- В Москве за сутки умер 71 пациент с подтвержденным COVID-19. Общее число жертв коронавируса в столице достигло 7573. Всего с начала пандемии COVID-19 в мире, согласно статистике университета Джонса Хопкинса, заразились более 52 млн человек, прирост в один миллион произошел всего за сутки.
- Минфин предложил лишать свободы сроком до трех лет владельцев криптовалют. Ответственность может наступить, если они два раза за три года не отчитывались перед налоговыми службами об операциях с валютами на сумму от 45 млн рублей или предоставляли ложные сведения.
- На Кипре из-за распространения COVID-19 приняли решение о запрете на въезд и выезд из Лимасола и Пафоса с вечера 12 ноября. В этих районах на 18 дней также будет действовать комендантский час, соблюдение требования будет контролировать полиция.
- СК России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера, бизнесмена из списка Forbes Дмитрия Босова. Дело возбудили еще летом, однако ранее об этом известно не было. Супруга Босова рассказала РБК, что в июне подала заявление в следственные органы о возбуждении уголовного дела. Сам Босов скончался в мае в Подмосковье.
- На 86-м году жизни умер первый президент Бурятии Леонид Потапов — он возглавлял республику в 1994–2007 годах. Причина смерти не уточняется. Ранее местные издания «Новая Бурятия» и «Номер один» сообщили о том, что Потапов и его супруга заразились COVID-19 в легкой форме, их госпитализировали.
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