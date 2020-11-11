Азербайджан начал размещать отделы полиции на территории НКР

Министерство внутренних дел Азербайджана заявило о начале процесса по переводу полиции в зону непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МВД сообщили, что первым полицейским отделом, переведенным на территорию НКР, стало районное управление полиции Ходжавендского района. Его разместили в поселке Гадрут. В ведомстве также добавили, что размещенные в Карабахе силы полиции будут выполнять функции временных комендатур.

Карта / «Новая газета»

Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договору, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Азербайджана переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.