письмо
«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
Материалы
Рубрики
Темы
- Президент Байден. Америка выбрала? Что дальше?8 материалов
- Сейчас в России милуют в 1000 раз реже, чем в девяностых3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
Азербайджан начал размещать отделы полиции на территории НКР
Министерство внутренних дел Азербайджана заявило о начале процесса по переводу полиции в зону непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В МВД сообщили, что первым полицейским отделом, переведенным на территорию НКР, стало районное управление полиции Ходжавендского района. Его разместили в поселке Гадрут. В ведомстве также добавили, что размещенные в Карабахе силы полиции будут выполнять функции временных комендатур.
Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договору, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Азербайджана переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.
Теги:sf, полиция, алиев, нагорный карабах
Суд в Саратове прекратил уголовное дело против журналиста Вилкова. Его обвиняли в клевете на местного депутата
Фрунзенский районный суд Саратова прекратил уголовное дело против журналиста Сергея Вилкова, обвиняемого в клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК) на местного депутата Сергея Курихина, «в связи с отсутствием состава преступления». На сообщение на сайте суда обратила внимание «Медиазона».
В ноябре 2019 года мировой судья судебного участка в Саратове закрыл дело против журналиста в связи с отказом прокуратуры от обвинения. Однако в июне этого года Фрунзенский районный суд в апелляции отменил это решение, а кассационная инстанция вернула дело на новое апелляционное рассмотрение. Всего дело рассматривали четыре раза.
Дело против журналиста возбудили в 2015 году из-за статей про депутата Саратовской областной думы Курихина и публикации оперативной справки. В ней утверждалось, что полная тезка Курихина причастна к убийствам, вымогательству, рэкету и наркоторговле. По версии депутата, Вилков оклеветал Курихина трижды.
Ранее следователи проводили проверки в отношении Вилкова по уголовным делам о разжигании ненависти, незаконном хранении оружия и оскорблении чувств верующих. Все они ничем не заканчивались.