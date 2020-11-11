Суд в Саратове прекратил уголовное дело против журналиста Вилкова. Его обвиняли в клевете на местного депутата

Фрунзенский районный суд Саратова прекратил уголовное дело против журналиста Сергея Вилкова, обвиняемого в клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК) на местного депутата Сергея Курихина, «в связи с отсутствием состава преступления». На сообщение на сайте суда обратила внимание «Медиазона».

В ноябре 2019 года мировой судья судебного участка в Саратове закрыл дело против журналиста в связи с отказом прокуратуры от обвинения. Однако в июне этого года Фрунзенский районный суд в апелляции отменил это решение, а кассационная инстанция вернула дело на новое апелляционное рассмотрение. Всего дело рассматривали четыре раза.

Дело против журналиста возбудили в 2015 году из-за статей про депутата Саратовской областной думы Курихина и публикации оперативной справки. В ней утверждалось, что полная тезка Курихина причастна к убийствам, вымогательству, рэкету и наркоторговле. По версии депутата, Вилков оклеветал Курихина трижды.

Ранее следователи проводили проверки в отношении Вилкова по уголовным делам о разжигании ненависти, незаконном хранении оружия и оскорблении чувств верующих. Все они ничем не заканчивались.