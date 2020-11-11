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№ 124 от 11 ноября 2020

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Суд в Саратове прекратил уголовное дело против журналиста Вилкова. Его обвиняли в клевете на местного депутата

Общество6

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Фрунзенский районный суд Саратова прекратил уголовное дело против журналиста Сергея Вилкова, обвиняемого в клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК) на местного депутата Сергея Курихина, «в связи с отсутствием состава преступления». На сообщение на сайте суда обратила внимание «Медиазона».

В ноябре 2019 года мировой судья судебного участка в Саратове закрыл дело против журналиста в связи с отказом прокуратуры от обвинения. Однако в июне этого года Фрунзенский районный суд в апелляции отменил это решение, а кассационная инстанция вернула дело на новое апелляционное рассмотрение. Всего дело рассматривали четыре раза.

Дело против журналиста возбудили в 2015 году из-за статей про депутата Саратовской областной думы Курихина и публикации оперативной справки. В ней утверждалось, что полная тезка Курихина причастна к убийствам, вымогательству, рэкету и наркоторговле. По версии депутата, Вилков оклеветал Курихина трижды. 

Ранее следователи проводили проверки в отношении Вилкова по уголовным делам о разжигании ненависти, незаконном хранении оружия и оскорблении чувств верующих. Все они ничем не заканчивались.

Теги:
суды, уголовное дело, ng, журналисты

В Джорджии пересчитают голоса на выборах президента США. Разница между кандидатами в штате — 0,3%

Политика563

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Штат Джорджия проведет повторный подсчет всех бумажных бюллетеней, поданных на выборах президента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера.

«С математической точки зрения нам действительно нужно вручную пересчитать все, потому что разница очень близка, — заявил на пресс-конференции Раффенспергер. — Мы хотим начать пересчет до конца недели».

Госсекретарь добавил, что комиссия планирует завершить пересчет голосов до 20 ноября.

По данным CNN, в Джорджии сейчас лидирует кандидат от демократической партии Джо Байден — он набирает 49,5% голосов. Его конкурент от республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп набирает всего на 0,3% голосов меньше — 49,2%.

Разница между кандидатами составляет около 15 тыс. голосов избирателей, всего проголосовало почти 5 млн. человек. Штат даст выигравшему кандидату 16 голосов выборщиков.

Официально итоги выборов в США еще не подвели, однако накануне американские СМИ спрогнозировали победу Байдена — согласно им, он преодолел порог в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден в обращении к нации объявил, что выиграл выборы, и уже запустил кампанию по передаче власти. С победой Байдена уже поздравили лидеры Канады, Великобритании, ФРГ, Франции и других стран.

Трамп также заявил о своей победе, и уверил, что он победит. По данным Fox News, он признает поражение на выборах, если не сможет оспорить через суд результаты голосования в отдельных штатах.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, у избирателей была возможность проголосовать по почте. Явка на выборах стала самой высокой за последние 120 лет.

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Теги:
ng, выборы, сша
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