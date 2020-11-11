В Джорджии пересчитают голоса на выборах президента США. Разница между кандидатами в штате — 0,3%

Штат Джорджия проведет повторный подсчет всех бумажных бюллетеней, поданных на выборах президента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера.

«С математической точки зрения нам действительно нужно вручную пересчитать все, потому что разница очень близка, — заявил на пресс-конференции Раффенспергер. — Мы хотим начать пересчет до конца недели».

Госсекретарь добавил, что комиссия планирует завершить пересчет голосов до 20 ноября.

По данным CNN, в Джорджии сейчас лидирует кандидат от демократической партии Джо Байден — он набирает 49,5% голосов. Его конкурент от республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп набирает всего на 0,3% голосов меньше — 49,2%.

Разница между кандидатами составляет около 15 тыс. голосов избирателей, всего проголосовало почти 5 млн. человек. Штат даст выигравшему кандидату 16 голосов выборщиков.

Официально итоги выборов в США еще не подвели, однако накануне американские СМИ спрогнозировали победу Байдена — согласно им, он преодолел порог в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден в обращении к нации объявил, что выиграл выборы, и уже запустил кампанию по передаче власти. С победой Байдена уже поздравили лидеры Канады, Великобритании, ФРГ, Франции и других стран.

Трамп также заявил о своей победе, и уверил, что он победит. По данным Fox News, он признает поражение на выборах, если не сможет оспорить через суд результаты голосования в отдельных штатах.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, у избирателей была возможность проголосовать по почте. Явка на выборах стала самой высокой за последние 120 лет.