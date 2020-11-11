Суд назначил архангельскому активисту административное наказание за побои. Ему не дали ознакомиться с делом и не пустили на зеседание

Архангельский активист Владимир Когут заочно признан виновным в побоях. Активист не знает, в чем его обвиняли, так как его не допустили в суд и не ознакомили с делом. Об этом «Новой» рассказал защитник Когута Андрей Боровиков.

По его словам, утром Когуту позвонил участковый и сообщил, что через полчаса активиста будут судить. Приехав в Ломоносовский суд Архангельска, тот узнал, что суд назначен в селе Урдома, за 800 километров от областного центра, и пройдет с помощью видеосвязи. Когут ходатайствовал об ознакомлении с материалами административного дела, так как понятия не имел, за что именно его судят. Все, что ему сообщили , — протокол составлен полтора месяца назад в его отсутствии, а сам инцидент якобы случился в прошлом году на станции Шиес, где тогда проходили протесты против строительстве свалки.

В итоге разбирательство отложили на несколько часов, но когда Когут явился в назначенное время, ему сообщили, что суд состоялся без участия активиста, так как он якобы опоздал на заседание. Решение Когуту не обьявили, но на сайте Вилегодского суда указано, что ему назначено административное наказание по ст. 6.1.1 КоАП. По этой статье суд может назначить обязательные работы, штраф до 30 тысяч рублей или арест на срок от десяти до пятнадцати суток.