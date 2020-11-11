В Стокгольме на фоне распространения COVID-19 вновь запретили посещать дома престарелых

В связи с распространением коронавирусной инфекции в столице Швеции ввели запрет на посещение домов престарелых. Ограничения будут действовать с 12 по 30 ноября, сообщается на сайте Стокгольма.

«Мы еженедельно следили за распространением инфекции в наших домах. — заявила мэр города Анна Кениг Джерлмир. — Осенью у нас было относительно небольшой темп распространения инфекции,

но на прошлой неделе мы увидели, что число инфицированных утроилось. Теперь нам нужно действовать активно», — рассказала она.

Исключения могут быть сделаны для посещения людей в домах престарелых, «находящихся в чрезвычайных ситуациях».

До 30 ноября власти столицы должны будут определиться с дальнейшими мерами предотвращения распространения COVID-19, отмечается на сайте. Кроме того, правительство заявило о запрете на продажу алкоголя в ресторанах, барах и пабах после 22:00. Решение вступит в силу с 20 ноября и продлится до 28 февраля 2021 года.

Запрет на посещение домов престарелых вводили и ранее: первый раз он продлился с 1 апреля до 1 октября. Большинство из 6 тыс. смертей в Швеции — пожилые люди.

Со стремительным распространением COVID-19 среди пожилых людей Швеция столкнулась еще весной. По словам главного эпидемиолога Агентства общественного здравоохранения Швеции Нильса Андерса Тегнелль, проблема заключалась в неподготовленности персонала, нехватке средств защиты и отсутствии алгоритмов действия.

Министр здравоохранения и социальной политики Швеции Лена Халленгрен признала, что одной из причин распространения коронавирусной инфекции в домах престарелых в Стокгольме был недостаток тестирования на COVID-19. Еще в начале пандемии правительство Швеции постановило проводить 100 тыс. тестов в неделю, однако этого показателя удалось достичь только в сентябре.