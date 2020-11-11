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№ 124 от 11 ноября 2020

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Кемеровского пастора церкви пятидесятников оштрафовали из-за призывов в проповедях к «политическому активизму по аналогии с митингами в Хабаровске»

Общество248

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Заводский районный суд Кемерова оштрафовал пастора протестантской церкви «Новое поколение» Андрея Матюжова на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП). Об этом пишет «Сибирь.Реалии».

Как следует из постановления суда, слова священнослужителя расценили как направленные «против определенных групп населения, выделенных по социально-конфессиональному признаку». Помимо этого, в высказываниях и проповеди Матюжова суд увидел его приверженность «к крайним взглядам и методам действия», а также посчитал, что тот призывает к политическому активизму и несанкционированным акциям по аналогии с Хабаровском.

По данным «Коммерсанта», дело завели на основании материалов регионального управления ФСБ. Поводом для этого стала видеопроповедь пастора «Среболюбие — корень всех зол», опубликованная 9 августа на его канале в Youtube. В видеоролике сотрудники ведомства усмотрели выступление против ислама.

По словам пастора, он против радикальных течений в религии, ведущих к насилию и смерти.

В августе Центральный суд города Кемерово оштрафовал Матюжова за организацию несогласованной акции. Он призывал проявить солидарность с Хабаровском, где проходили митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Елизавета Минаева

Теги:
sf, протестанты, кемерово, штрафы
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